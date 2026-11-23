BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que la decisió del Tribunal Suprem (TS) d'aplicar l'amnistia a l'expresident de la Generalitat i líder del partit, Carles Puigdemont, és "una victòria de l'independentisme sobre la repressió de l'Estat", amb governs del PP i del PSOE.
"És una victòria contra tots els que van impulsar, van signar i van votar el 155 d'aquell moment. També és una victòria claríssima sobre l'extrema dreta perquè Vox va ser acusació popular en el judici del procés, demanava anys de presó i es resistia a l'aplicació de l'amnistia", ha subratllat en una roda de premsa.
Per Turull, la decisió del Suprem també és una victòria de Junts, sobretot de Puigdemont, perquè "va posar com a condició a l'hora de negociar la resolució del conflicte polític que fos d'igual a igual".