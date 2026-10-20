Turull veu en la decisió del TS una victòria de l'independentisme i una "capitulació"

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat aquest dimarts la decisió del Tribunal Suprem d'aplicar l'amnistia als líders condemnats per l'1-O, que considera una victòria de l'independentisme i una "capitulació".
"Avui ha quedat acreditat que votar-hi a favor o en contra, però votar sobre la independència de Catalunya, no és cap delicte. És una esmena a la totalitat a tots els que l'1-O van voler fer més de justiciers que de jutges", ha dit en unes declaracions als mitjans.
Tot i que ha reivindicat que la victòria ha estat possible sense que hagin hagut de renunciar a res, ha afegit que l'alegria no serà completa fins que l'amnistia s'apliqui a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i als exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
"És una capitulació de Marchena i del Tribunal Suprem. Al final s'han hagut de rendir davant l'obvietat, i ara intentar justificar i salvar-se de per què han estat prevaricant tot aquest temps" en no aplicar-los l'amnistia, ha sostingut.
LLISTES
En preguntar-li si concorrerà a les llistes electorals ara que ja està amnistiat, ho ha negat, a més de manifestar que no hi ha pensat.
Per Turull, amb la decisió del Suprem no es tanca el conflicte polític i permet que "torni al terreny on hauria d'haver estat sempre, el de la política i no el de la justícia, i menys en mans de justiciers".
"L'Estat espanyol no ha respost amb seducció i sí amb repressió.
Nosaltres som un partit independentista. A partir d'aquí, tot el que fem, tots els esforços i l'acció política ha de ser coherent amb aquest objectiu", ha resolt.