Turull (Junts) veu en la decisió del TC una "victòria de l'independentisme" i de Puigdemont

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest dimarts que la decisió del Tribunal Constitucional (TC) d'avalar l'amnistia al delicte de malversació és una "victòria de l'independentisme" i de l'expresident de la Generalitat i líder del partit, Carles Puigdemont.
"És una victòria de l'independentisme contra tots els que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1-O, i dels que van avalar i van mirar cap a una altra banda davant decisions de jutges que no volien aplicar una llei aprovada. És una esmena a la totalitat a l''A por ellos'", ha dit en una roda de premsa acompanyat de diversos membres de la direcció.
Després de parlar amb Puigdemont, Turull ha explicat que es manté fort però ha evitat donar detalls sobre el seu possible retorn a Catalunya: "Ho celebrarem amb ell quan toqui, i amb els consellers Toni Comín i Lluís Puig".