Turull (Junts) veu en la decisió del TC una desautorització als jutges que fan "activisme polític"

Creu que no es podrà dir que l'amnistia s'ha aplicat del tot fins que Puigdemont pugui tornar
BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha considerat aquest dimarts que la decisió del Tribunal Constitucional (TC) suposa una desautorització absoluta "a tots els jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el deure d'aplicar la llei d'amnistia".
Ho ha manifestat en una roda de premsa després que el TC hagi avalat que la malversació del procés pugui ser amnistiada en acceptar que el magistrat José María Macías, que defensa el rebuig del Tribunal Suprem a perdonar aquest delicte, redacti una decisió amb el criteri de la majoria, favorable a aplicar-la.
A més de lamentar que la decisió del TC arriba tard, ha assegurat que fins que l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, no puguin tornar i passejar pels carrers de Catalunya no es podrà dir que s'ha aplicat del tot l'amnistia, a més de la resta d'afectats.
Malgrat apel·lar a la prudència perquè del Tribunal Suprem espera de tot, ha destacat que farà com Sant Tomàs: "Fins que no vegi el president passejant pels carrers i paisatges de Catalunya, no diré 'ara sí s'ha aplicat del tot".
I és que, segons Turull, la decisió del Constitucional és un pas endavant però "encara queden molts passos per fer perquè es xoca amb aquesta gran politització de gran part de la magistratura".
Al jutge del Suprem Pablo Llarena l'ha instat a decidir si l'ha encertat amb la seva vocació després de les desautoritzacions que, a parer seu, ha tingut per part d'Europa i del TC: "El que hauria de fer és anticipar-se i no esperar al 6 d'octubre per prendre decisions".
"Li paguem el sou perquè faci de magistrat del TC i des d'avui fins al 6 d'octubre farà d'auxiliar administratiu perquè el que farà és copiar els arguments que han dit els altres", ha afegit.
DECISIONS DE PUIGDEMONT
En preguntar-li si es contempla la possibilitat que Puigdemont torni a Catalunya sense esperar a la resolució del Suprem, ha apuntat que respectaran en tot moment el que vulgui fer el líder de Junts en deixar clar que només ho sap ell mateix.
Sobre si el retorn de l'expresident català pot refer les relacions de Junts amb el PSOE, Turull ha ressaltat que no hi té res a veure perquè "el Constitucional el que està fent, senzillament, és demanar que s'apliqui una llei".
Sí que ha assegurat que la presència de Puigdemont a Catalunya permetrà a Junts jugar amb les mateixes cartes que la resta de partits, començant per la proximitat amb els ciutadans: "Canviarà molt tot".
Amb el desig que l'amnistia s'apliqui a tots els que es van mobilitzar l'1-O i a la resta d'afectats, ha manifestat que està "entusiasmat" de ser el secretari general de Junts en preguntar-li si, un cop sigui amnistiat, contempla ser candidat en unes eleccions.
"Ni se m'ha passat pel cap. El que tinc ganes és de poder abraçar el president, Puig i Comín a Catalunya, i també a la seu de Junts", ha resolt.