Turull (Junts) veu com "un fracàs més" d'Illa que ERC esmeni a la totalitat els pressupostos

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Adverteix que l'aprovació dels pressupostos serà una qüestió de confiança al president
BARCELONA, 3 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha qualificat com "un fracàs més" del president de la Generalitat, Salvador Illa, la decisió d'ERC de presentar una esmena a la totalitat als pressupostos del Govern.
Així s'ha expressat en unes declaracions als mitjans aquest dimarts a la Garriga (Barcelona), juntament amb l'alcaldessa del municipi i presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, en què Turull ha qualificat d'irresponsabilitat que es presentin els comptes sense estar pactats amb els partits que van donar suport a la investidura d'Illa.
A més a més, ha recalcat que aquests són els pressupostos del Govern i els Comuns i ha descartat que Junts hi pugui donar suport: "No poden trobar de cap manera el suport de Junts perquè no responen al model de país que nosaltres defensem".
"Perquè els Comuns el que defensen és continuar collant i ofegant els catalans amb més pressió fiscal, continuar empobrint les classes mitjanes i treballadores, fomentar més la cultura del subsidi que la cultura de l'esforç", ha assenyalat.
També ha advertit que l'aprovació dels comptes suposarà una qüestió de confiança per Illa i ha criticat que el seu projecte polític sigui el de la "subordinació absoluta amb Madrid"
RODALIES
En referència a la situació de Rodalies ha insistit a reclamar que Adif i Renfe no poden solucionar l'estat de la xarxa ferroviària i ha demanat expulsar Renfe de Catalunya.
"Quan diem fora Renfe de Catalunya és això. Per què? perquè tenim alternativa i l'alternativa són els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya", ha resolt.
MERITXELL BUDÓ
Per la seva banda, Budó ha criticat que en les obres de la línia R3 de Rodalies s'està produint un "desdoblament parcial" el qual, afirma, no resol la connectivitat a través d'aquesta línia i el que passa als municipis més enllà de la Garriga.
Així, ha criticat la "mala planificació" d'aquestes obres i ha lamentat que les reunions amb el Departament de Territori de la Generalitat i amb el Ministeri no han donat resultat i no han ofert respostes.