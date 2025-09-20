Turull (Junts) veu "anticatalanisme" en les crítiques a delegar competències d'immigració

GIRONA 20 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha titllat d' "anticatalanisme" la negativa de partits com Podemos a aprovar la delegació de competències d'immigració a Catalunya que es votarà la setmana vinent en el Congrés.
"Si alguna cosa demostra el debat sobre aquest traspàs de competències en immigració és que la catalanofòbia és un fet transversal", ha insistit aquest dissabte durant el Consell Nacional del partit a Figueres (Girona).
Turull ha criticat directament Podemos per acusar-los de racistes, segons ell, ha afirmat que "ni les pitjors clavegueres de l'Estat es van atrevir" a dir una cosa així contra Junts i ha assegurat que el problema és qui demana els trapasos i des d'on es demanen: des de Catalunya.