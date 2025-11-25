Turull (Junts) sosté que Catalunya "ha de deixar de ser un infern fiscal per a les classes mitjanes"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha destacat aquest dimarts que Catalunya "ha de deixar de ser un infern fiscal per a les classes mitjanes".
Ho ha dit en un acte celebrat a Móra d'Ebre (Tarragona) en el marc de la campanya 'Junts s'explica', on li han acompanyat la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, i l'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Biarnés, informa el partit en un comunicat.
"Ja n'hi ha prou amb aguantar una pressió fiscal injusta i asfixiant per compensar l'espoli fiscal", ha subratllat Turull.
Ha apuntat algunes mesures que defensarà Junts en matèria fiscal: "Proposem la deflactació de l'IRPF; eliminar l'impost de successions, un impost que castiga l'esforç de les classes mitjanes; una rebaixa de l'impost de transmissions patrimonials i també de l'impost de societats per a pimes".
Per la seva banda, Sales ha criticat que el Govern "utilitza un doble tripartit amb Comuns i ERC per a temes ideològics i amb PP i Vox per a temes relacionats amb la nació i la llengua", i ha reivindicat a Junts com el garant contra la desnacionalización que està sofrint Catalunya, en les seves paraules.
'JUNTS S'EXPLICA'
L'alcalde de Móra d'Ebre ha destacat la voluntat de Junts per explicar les seves propostes en tot el territori.
"Estem forts i aquesta campanya de 'Junts s'explica' ho demostra. Volem explicar el nostre projecte, resoldre dubtes i retornar una visió d'optimisme i de futur", ha assenyalat Biarnés.