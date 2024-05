Turull (Junts): "Si es pensen que ens tenen agafats per la llei d'amnistia, s'equivoquen"

Insisteix que Illa no serà president "ni per acció ni per omissió" de Junts

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha considerat que la llei d'amnistia no corre perill sigui quina sigui la decisió del president del Govern central, Pedro Sánchez, --que compareix a les 11 hores-- i ha avisat el PSOE: "Si es pensen que ens tenen agafats per la llei d'amnistia, s'equivoquen".

"Si ningú es pensa que ens té segrestats per la llei d'amnistia o que farem el que sigui per la llei d'amnistia està equivocadíssim", ha reiterat en una sessió del cicle de conferències 'Catalunya decideix' organitzat aquest dilluns per 'El Periódico'.

Turull ha recordat que Junts va arribar a un acord amb el PSOE per a aquesta legislatura, però ha avisat que "no està escrit enlloc que cada vegada que el PSOE presenta una cosa" Junts hi hagi de votar a favor.

"NO PACTAREM AMB EL PSC"

A Catalunya, Turull ha assegurat que Junts+ no pactarà amb el PSC i ha reiterat que "Illa no serà president ni per acció ni per omissió de Junts" perquè, entre altres coses, critica que el socialista no ha defensat els catalans que pateixen per culpa de l'Estat, ha dit.

Ha afirmat que durant la campanya "ha quedat molt clar que qui té la nació al cap i al cor" és el candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, i ha recriminat al candidat del PSC, Salvador Illa, tenir al cap i al cor Sánchez, ha dit textualment.

UN GOVERN "NETAMENT INDEPENDENTISTA"

Ha insistit que Junts+ vol un govern "netament independentista" i veu probable tornar a pactar amb ERC després de la ruptura en aquesta legislatura, ja que considera que hi ha retrets que cal guardar a la tauleta de nit, ha dit textualment.

Ha matisat que en cas que els republicans quedin per davant de Junts, els donaran suport "depenent de quin govern plantegi" ERC; no obstant això, considera que després dels comicis hauran de seure a parlar per posar-se d'acord.