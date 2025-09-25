Turull, sobre que Sánchez: "Pot ser que ja tingui al cap" un calendari electoral

Critica Pablo Iglesias i acusa Podem d'apuntar-se "per quatre vots a la catalanofòbia"
BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reaccionat aquest dijous a l'anunci que el president del Govern central, Pedro Sánchez, vol presentar-se a la reelecció el 2027, i ha afirmat que "pot ser que (Sánchez) s'estigui anticipant i ja tingui al cap començar a gestionar el calendari electoral".
En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha assegurat que és una qüestió que depèn del PSOE, i que Junts ja compta amb una candidata "perfecta", l'actual portaveu del partit al Congrés, Miriam Nogueras.
Ha dit que aquesta tardor prendran una decisió sobre la relació que mantenen amb el PSOE i ha afegit que "no pot durar més la pròrroga del partit", raó per la qual ara estan parlant amb moltes persones i sectors per valorar com procedir.
COMPETÈNCIES EN IMMIGRACIÓ
Sense descartar cap opció, veu necessari fer un balanç sobre si han de continuar endavant, i també creu que el PSOE hauria d'haver fet més esforços per intentar salvar la proposició per al traspàs a Catalunya de les competències en matèria d'immigració.
"Sempre van a última hora", ha lamentat Turull, que també ha censurat l'actitud i el posicionament de Podem i que els acusin de racisme.
Ha criticat l'exlíder de Podem, Pablo Iglesias: "Quan recorres a l'insult és que no tens cap argument", i també ha acusat els morats de mentir.
"Tot aquest problema ve perquè se'ls va fer fora de les cadires. Aquesta és la qüestió. Però insisteixo, s'han apuntat per quatre vots a la catalanofòbia, però crec que això se'ls girarà en contra", ha augurat Turull, que ha subratllat que van mantenir contactes amb Podem per intentar abordar les discrepàncies.
ALCALDES
Sobre la reunió que va mantenir amb una dotzena d'alcaldes preocupats per qüestions com la immigració, les ocupacions i la multireincidència, ha defensat la feina que duen a terme per afrontar aquestes i altres qüestions.
"S'ha d'adaptar la legislació als canvis i a les necessitats que hi ha", ha defensat Turull, que ha rebutjat posicionar-se sobre les enquestes que dibuixen un ascens d'Aliança Catalana (AC).
Tampoc no s'ha pronunciat sobre si pactaran o no amb la formació de Sílvia Orriols, perquè ha dit que es volen centrar a parlar de les propostes de Junts.