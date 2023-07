Turull (Junts) sobre Sánchez: "No veig la investidura per enlloc ara mateix"

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha preguntat al candidat socialista i president en funcions del Govern central, Pedro Sánchez, què està disposat a oferir a Junts perquè avali la seva investidura, i ha advertit: "No veig la investidura per enlloc ara mateix".

"Més que moure'ns nosaltres, qui s'ha de moure són els qui volen obtenir la presidència del govern", ha considerat aquest dilluns en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press.

Junts va aconseguir set escons en les eleccions generals de diumenge --respecte als vuit que tenia--, els mateixos que ERC, qui en tenia 13, mentre que la CUP no va obtenir representació.

Les forces independentistes han perdut diputats però el seu pes és determinant al Congrés, ja que són imprescindibles perquè l'esquerra es mantingui al palau de La Moncloa, ja que el PSOE i Sumar depenen dels seus suports.

Turull ha advertit que no se senten "en cap sentit obligats a triar entre el candidat socialista, Pedro Sánchez, i el del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha qualificat de trampa emocional referir-se a les dues opcions com una dicotomia.

"No estem apostant per la repetició d'eleccions ni per la no repetició d'eleccions", ha avisat, i ha dit que seran lleials als seus compromisos amb els electors.

Ha erigit el referèndum com l'eina central per resoldre el conflicte polític i com una exigència de Junts, i ha advertit: "Si hi ha amnistia però no hi ha referèndum, tornem al mateix".