Turull (Junts) retreu a Illa que no pot defensar "una normalitat impostada i imposada"

No li consten contactes de Puigdemont i Díaz sobre la reducció de la jornada laboral
BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha retret aquest diumenge al president de la Generalitat, Salvador Illa, que no pot defensar "una normalitat impostada i imposada", perquè veu contradictori que defensi aplicar la llei d'amnistia però també les tesis del PSOE a Catalunya, segons ell.
En unes declaracions a Sant Esteve de Palautordera (Barcelona) en clausurar l'Escola d'Estiu de la JNC, s'ha referit així al fet que Illa ha reclamat aquest diumenge el retorn a Catalunya del líder de Junts, Carles Puigdemont, i que el president d'ERC, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions.
Ha criticat que Illa no pot "fer al matí el discurs de defensar els drets polítics de Puigdemont i Junqueras" i després ser defensor de les tesis del PSOE a Catalunya.
També ha dit que el problema de la tornada de Puigdemont és la "cúpula judicial que s'ha rebel·lat contra el poder legislatiu", encara que la llei és, segons ell, absolutament clara.
HI HA JUTGES "ACTIVISTES POLÍTICS"
"El tema no és ni molt menys una reunió amb el president Illa, una reunió que va arribar absolutament tard", ha dit, sinó que és un problema amb la cúpula judicial, encara que està segur que serà una batalla que podran guanyar sota l'empara d'Europa.
També s'ha referit al ple del Tribunal Constitucional de la setmana vinent sobre l'aplicació de l'amnistia: "Veurem què és el que passa", encara que ha constatat que depèn de jutges com Manuel Marchena o Pablo Llarena.
Ha definit a tots dos com a activistes polítics i ha afegit: "Convido el senyor Llarena i el senyor Marchena a presentar-se a les eleccions per Vox. Si creuen que Vox és massa moderat, que creuen un altre partit".
NEGA CONTACTES PUIGDEMONT-DÍAZ
Respecte a les negociacions en el Congrés per a la reducció de la jornada laboral, no li consta que Puigdemont hagi parlat amb la vice-presidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, encara que tant ell com la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, estan en contacte amb el Govern central.
"No em consta que Yolanda Díaz hagi parlat amb el president Puigdemont. Per tant, em sorprèn que digui això", ha dit.
"Es vol prendre una mesura sense tenir en compte totes les derivades", ha afirmat, i ha dit que Junts està d'acord que la gent pugui tenir més temps per a la seva conciliació familiar, però sense posar en risc que puguin tenir una ocupació.
"Som exactament on érem el mes de juliol", ha advertit, i perquè Junts canviï de postura cal un debat serè i una tornada al diàleg social i no ser un eslògan i una campanya de Yolanda Díaz, textualment.