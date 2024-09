Turull retreu al Govern que prefereixi "no molestar el PSOE" amb el sostre de dèficit

BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha retret aquest dimecres al Govern que s'estimi més "no molestar el PSOE" en comptes de donar suport a la seva formació en la negociació sobre el sostre de dèficit.

"El Govern, en comptes de fer costat a la negociació de Junts per aconseguir més diners per a Catalunya, prefereix no molestar el PSOE. Inaudit!", ha exclamat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Malgrat tot, ha manifestat que Junts mantindrà la seva posició en defensa dels interessos de Catalunya "i no la confortabilitat de l'Estat".