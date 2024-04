Turull (Junts) retreu a Aragonès que proposi un referèndum "des de la solitud i en plena campanya"

BARCELONA, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha retret aquest dijous al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que hagi anunciat la seva proposta per a un referèndum a Catalunya "des de la solitud i en plena campanya electoral".

"El referèndum és una cosa molt seriosa i és una llàstima que es presenti en campanya electoral", ha sostingut en un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum a Barcelona, i en què també ha criticat que ha tingut tres anys per plantejar-ho a Madrid.

Així, Turull ha assenyalat que "sembla que hi hagi oferta cada dia de tot allò que no s'ha fet en tres anys" i creu que aquesta mena d'anuncis d'Aragonès desprestigia les institucions.

"Que ERC a fer campanya electoral hi té tot el dret, només faltaria, i a fer promeses, només faltaria, per l'amor de Déu. Però home, separem institucions, perquè es veu massa, i després això fa que la gent no hi acabi confiant", ha lamentat.

També ha recriminat a Aragonès que quan l'expresident de la Generalitat Artur Mas va anunciar la consulta del 9N ho va fer "acompanyat de totes les forces polítiques catalanes sobiranistes".

La conferència de Turull ha comptat amb la intervenció inicial de la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, i hi han assistit l'expresident de la Generalitat Artur Mas; la presidenta del Parlament, Anna Erra; la líder de Junts, Laura Borràs, i el president de Junts al Parlament, Albert Batet, entre d'altres.