Turull (Junts) respon a Page i diu que una part d'Espanya "té a Catalunya per una colònia"

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest dissabte que una part d'Espanya "té a Catalunya per una colònia que la hi pot espoliar de manera il·limitada", en referència als impostos que paguen els catalans en el marc del règim de finançament comú.

"L'esforç i el risc és per als catalans i prou, en canvi els guanys a repartir per a tots els espanyols. Els catalans a treballar, pagar i callar", ha criticat Turull, en un missatge en X recollit per Europa Press.

Turull respon així a unes declaracions aquest divendres del president de Castella-La Manxa, Emiliano García-Page, després de reunir-se amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, en què afirmar que "la riquesa dels catalans no és dels catalans, és de tots", referint-se al conjunt d'Espanya.