Turull (Junts) respon a Feijóo que "no demani ajuda als empresaris sinó que els demani perdó"

BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha respost al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "no demani ajuda als empresaris, sinó que els demani perdó" pel que titlla de maltractament sistèmic, després que el popular demanés divendres vots per presentar una moció de censura.
En el Consell Nacional de Junts d'aquest dissabte, ha dit que aquestes declaracions són una "gosadia" i que hauria de demanar perdó als empresaris per, segons ell, haver-los convidat a abandonar Catalunya i no haver demanat encara que tornin.
I ha insistit en per què ha de disculpar-se Feijóo davant de Catalunya: "Perdó als catalans per tot el que van fer des de les clavagueres de l'Estat per matar civilment i políticament a tants líders catalans. Perdó als catalans per tot el seu boicot a que el català pugui ser una llengua oficial a Europa", ha insistit.
També ha dit que hauria de demanar perdó als barcelonins "per haver fet aquella moció de censura preventiva a Xavier Trias pactant amb Collboni i fent que els socialistes manin a la capital de Catalunya".
DISTANCIAMENT AMB EL PSOE
Quant al distanciament de Junts amb el PSOE, ha assegurat que aquest acord era una oportunitat però que el PSOE no va ser capaç d'aprofitar-ho "ni amb mediació internacional ni amb verificadors ni amb una situació d'absoluta fragilitat".
"No tenim la vocació de ser crossa de ningú, no formem part de cap bloc i a nosaltres només ens mou defensar Catalunya", ha advertit.
Així, considera que el Govern no té majoria i està "absolutament empantanegat en temes judicials".
"Amb moltes dosis de 'lawfare', sí, d'aquest 'lawfare' que ells negaven quan ens ho aplicaven als independentistes", ha criticat.
ENQUESTES
També s'ha referit a recents enquestes electorals com la del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat de dilluns, segons la qual Junts empataria amb AC en tercera posició en unes catalanes: "Les enquestes, en cas de ser bones, només expliquen l'instant present. La política catalana ha demostrat massa vegades que les fotografies d'avui no són els titulars de demà".
D'altra banda, ha fet una crida a no deixar-se "impressionar" ni temptar-se a donar cops de volant.
"Alguns sí estan desitjant que fem aquests cops de volant, per veure si deixem de ser aquella força política serena, ferma, que manté la posició i que treballa incansablement per ser l'alternativa a l'actual Govern", ha afegit.
Ha lamentat així que ara "apareix un nou actor polític que creix a partir del populisme" i que es basa a alimentar la por i els prejudicis i que ofereix solucions fàcils a problemes profunds, ha dit.
"Catalunya no pot caure en aquesta deriva que transforma el malestar en odi i la incertesa en exclusió. El catalanisme no pot caure en un projecte excloent que basi la seva proposta en l'odi, la por i la divisió", ha resumit.
CRÍTIQUES Al GOVERN
Ha defensat que Junts és "l'única alternativa possible" al Govern del president de la Generalitat, Salvador Illa, i al PSC, que considera que ha renunciat a defensar Catalunya.
"L'ESTAFA DE L'ESTAMPETA"
També s'ha referit al model de finançament, que "acabarà sent la 'estafa de l'estampeta".
Sobre habitatge, ha criticat que el Govern opta per una política de "postureig" amb els Comuns, mentre que Junts opta per una política valenta, basada en l'autoexigència de les administracions i l'increment del parc públic d'habitatge.