Turull (Junts) respon a Feijóo que la defensa del català "es demostra amb fets"

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha respost al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la defensa del català "es demostra amb fets" i l'acusat de boicotejar l'oficialitat de les llengües cooficials a la Unió Europea.

"És absolutament indigne que hi hagi una persona que podia fer que gallecs, bascos i catalans guanyessin drets a Europa i es dediqui a boicotejar perquè els perdi", ha afirmat en unes declaracions des de Sant Cugat del Vallès aquest diumenge.

Turull ha afegit que Feijóo "no està en condicions de donar cap lliçó de res" perquè el PP sempre ha defensat els que volen minorar i volen fer desaparèixer el català, segons ell, per la qual cosa ha assegurat que viu en una realitat paral·lela.

"El senyor Feijóo jo diria que defensa el català com jo la unitat d'Espanya", ha ironitzat, i l'ha instat a començar per l'autoexigència a casa seva.

Segons ell, hauria de començar "depurant responsabilitats dels milers de minuts d'enregistraments" que hi ha de dirigents del seu partit intentant destruir independentistes, ha afegit.

A més, ha assegurat que els set diputats de Junts al Congrés han fet més per les pimes, per abaixar la pressió fiscal i per garantir inversions a Catalunya en els últims dos anys "que el que ha fet el PP prometent pluges de milions durant els últims deu o quinze anys".