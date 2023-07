Turull (Junts) respecte al cara a cara Sánchez-Feijóo: "Sobre Catalunya no hi haurà debat"

Situa novament l'amnistia i el referèndum com els mínims d'una eventual negociació



El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha vaticinat que en el cara a cara d'aquest dilluns entre el president del Govern central i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, i el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se les tindran molt, però si els pregunten sobre Catalunya no hi haurà debat perquè estaran d'acord".

"Al final sempre s'acaben posant d'acord. S'acusaran de drets i llibertats, però estan disposats a complir la resolució de les Nacions Unides? El debat durarà dos segons per cap", ha apuntat en un esmorzar-col·loqui del fòrum Barcelona Tribuna, organitzat aquest dilluns per l'Associació Espanyola de Directius (AED), la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País i 'La Vanguardia'.

Després de considerar que en aquestes eleccions es parla molt dels comicis però molt poc de Catalunya, creu que el PSOE i el PP apel·len els ciutadans a evitar que un o altre arribi a La Moncloa "però un cop passades les eleccions no tenen cap inconvenient a aturar el que es demana des de Catalunya i liderat des de l'independentisme".

"Se'ns convida a triar entre una onada reaccionària que amenaça retallades de drets i llibertats, i els que abanderen la suposada garantia d'aquests avenços, obliden i miren cap a una altra banda quan a molts independentistes se'ns han retallat drets i llibertats", ha assenyalat.

CANVI D'ESTRATÈGIA

Per això, defensa que cal un canvi d'estratègia de l'independentisme perquè, cinc anys després del 2017, considera que encara són vigents i han augmentat els motius que van originar el procés independentista.

Sobre els que critiquen que optin pel bloqueig, ha lamentat que no mantinguin la mateixa actitud quan el PP i el PSOE no renoven el Consell General del Poder Judicial (CGPJ): "Aleshores tot són comentaris de comprensió i justificació", ha assegurat.

"PAGAR PER AVANÇAT"

"Caldrà pagar per avançat i anar a l'arrel del problema. Això no s'arregla amb xapa i pintura. Això no va d'aturar el PP, Vox o el PSOE, es tracta d'aturar aquesta manera d'actuar de l'Estat amb Catalunya", ha avisat.

Pel que fa als mínims que posaran sobre la taula en una possible negociació, ha insistit que serà l'amnistia i que Catalunya pugui decidir el seu futur polític en un referèndum: "Ja vam fer l'1-O. Catalunya ha de poder decidir el seu futur, i ha de votar independència sí o no"

També ha instat a preguntar a Sánchez i a Feijóo a què estarien disposats per aconseguir els vots de Junts, després de reclamar-los que aclareixin quina és la seva proposta per a Catalunya.

VOT ÚTIL

Per Turull, Junts és el vot útil en aquestes eleccions perquè prioritzarà els interessos de Catalunya, cosa que considera que no faran el PSOE ni el PP.

També ha qüestionat l'estratègia d'ERC quan ha assegurat que han ofert "un suport acrític al Govern central que no ha donat els resultats esperats", i creu que la prova més palpable d'això és la taula de diàleg.

"Ara en fan mofa o la ignoren. L'interès que hi tenien és indescriptible. Volien anestesiar el moviment independentista i no solucionar el conflicte. Ho vam advertir i així ha estat", ha sostingut el secretari general de Junts, que també ha assegurat que no veu possible fusionar el seu partit amb el PDeCAT preguntat sobre aquest assumpte.

ABSTENCIÓ

L'advocat i ex-secretari general de l'extinta CDC, Miquel Roca, que ha presentat Turull, ha definit l'abstenció com "un exercici d'irresponsabilitat" des de qualsevol perspectiva, ha dit.

I és que, segons Roca, va costar molt en el seu moment "poder sentir la veu del poble, i renunciar a practicar el vot és compartir els pitjors vicis del món de la política", per la qual cosa ha cridat a que hi hagi una participació massiva en aquestes eleccions que allunyi l'abstenció.