Turull (Junts) respecta la sentència del TEDH però manté que es van vulnerar els seus drets

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha mostrat respecte aquest dijous per la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), però ha afirmat que no la comparteix perquè manté que es van vulnerar els seus drets polítics.
En unes declaracions als mitjans, ha reaccionat així després que el TEDH hagi descartat que el Tribunal Suprem vulnerés els drets polítics de Turull; el president d'ERC, Oriol Junqueras, i l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez en ordenar el seu ingrés a presó provisional després de l'1-O i impedir-los participar en les eleccions autonòmiques del desembre del 2017.
"Mantenim que el meu empresonament, en ple debat d'investidura, va respondre a criteris polítics per escapçar, com ja va dir algú, el moviment independentista. Nosaltres persistirem fins que veiem guanyats els nostres drets", ha recalcat.
Turull està convençut que si no hagués optat al debat d'investidura per ser president de la Generalitat en el context d'aleshores, "segurament les coses haurien anat d'una altra manera".
"En aquell moment ja es va dir per part del Govern central allò que cap dels líders del procés independentista ha de poder continuar en política", ha assenyalat.
En la seva opinió, la sentència del TEDH respon a l'afany de l'Advocacia de l'Estat després d'haver "decorat i afinat molt jurídicament el que va ser una decisió política".
Després de desitjar que això no li passi a ningú, més enllà de colors polítics, ha deixat clar que ho tornaria a fer: "Evidentment", ha afegit.
Així, ha assegurat que continuaran confrontant i plantant cara als jutges que es dediquen a fer "de justiciers contra l'independentisme".