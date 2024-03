Turull (Junts) reivindica el 'no' a la primera amnistia per modificar i "reforçar" la llei

BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el 'no' del seu partit a la primera proposta de la llei d'amnistia que es va sotmetre a votació al Congrés dels Diputats al gener per modificar i "reforçar" el text.

"Si s'ha pogut millorar la llei en relació amb la Comissió de Venècia és perquè hi va haver algú que va votar 'no' a un dictamen perquè veia que el problema no estava en el jutge, sinó que podia estar en la llei", ha defensat en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press.

En aquest sentit, ha sostingut que posposar l'aprovació de la llei ha permès incorporar dos aspectes per modificar i reforçar l'amnistia: en primer lloc, l'"aplicabilitat immediata" ja que, si els jutges tenen dubtes d'alguna cosa i hi volen recórrer, d'acord, però això no pot afectar l'aplicabilitat de la llei, textualment.

I en segon lloc, per esclarir l'aplicació de l'amnistia en la malversació, per a la qual cosa s'ha procurat "precisar molt" en el text que s'han d'amnistiar tots aquells casos en els quals no existeixi enriquiment personal.

Respecte a les acusacions de terrorisme, ha indicat que s'amnistiaran els actes que no es contemplin en la Directiva Europea del 2017 relativa a la lluita contra el terrorisme per evitar la "interpretació capciosa" que, a parer seu, s'està fent al Tribunal Suprem (TS).

Per això, ha carregat contra el TS ja que, per ell, "el que estan fent alguns fiscals del Tribunal Suprem i algunes institucions és una banalització del terrorisme que se'ls hauria de caure la cara de vergonya".