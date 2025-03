Turull (Junts) reivindica la cessió de la immigració "davant del populisme, la difamació i la demagògia"

BARCELONA 5 març (EUROPA PRES) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat l'acord assolit pel PSOE i Junts per cedir les competències migratòries a Catalunya "davant del populisme, la difamació i la demagògia" d'algunes formacions polítiques.

"Com sempre, Espanya mai falla ni per l'extrema esquerra ni per l'extrema dreta. Ara fins i tot uneixen esforços" contra que, al seu judici, Catalunya tingui menys sobirania, ha assenyalat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

D'aquesta manera, el dirigent postconvergent ha enaltit l'acord anunciat aquest dilluns a la nit, amb el qual, afirma, Junts ofereix "solucions" a Catalunya.