Turull (Junts) reitera que el PSOE "s'ha carregat la legislatura" i que la pressió recau en Sánchez

BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reiterat aquest dissabte que el PSOE "s'ha carregat la legislatura" i que la pressió recau sobre el president del Govern, Pedro Sánchez.
"És paradoxal que la pressió sigui per els que hem complert i no per a aquells que no han complert", ha assenyalat en declaracions als mitjans a Vic (Barcelona), un dels punts de Catalunya on aquest dissabte Junts ha instal·lat parades en el marc de la campanya 'Junts s'explica a peu de carrer'.
Ha qualificat d'"anomalia democràtica" que Sánchez pensi a tirar endavant les iniciatives al Congrés sense comptar amb majoria i ha dit que és el president qui ha d'explicar com pensa afrontar aquesta situació, textualment.
Preguntat pel suport a una possible moció de censura ha afirmat que "qui te el botó d'eleccions o no eleccions és el president" i ha demanat que aquest problema no és traspassi a Junts.
Sobre el bloqueig a les iniciatives al Congrés ha dit que la seva formació està en "concurs de creditors" pel que volen cobrar tot allò que van acordar amb el Govern, i ha afegit que Sánchez és trobarà el resultat en el marcador de les votacions, en les seves paraules.
JUNTS "S'EXPLICA"
En referència a la campanya impulsada pel partit a tot el territori, ha explicat que estan fent xerrades perquè "qualsevol persona pugui escoltar les propostes en tots i cadascun dels temes que te el país com a repte".
"Els ciutadans estan assedegats de propostes i d'esperança, perquè uns és resignen i els altres només criden", ha sentenciat.