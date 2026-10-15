Turull (Junts) recorda a Companys i acusa a l'Estat d'intentar matar l'ànima de Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha recordat aquest dijous a l'expresident de la Generalitat afusellat pel franquisme, Lluís Companys, i ha acusat a l'Estat de seguir "cíclicament intentant matar" l'ànima de Catalunya, alhora que ha assenyalat que serà l'últim any en què faltaran membres del partit a l'homenatge després de l'aplicació de la Llei d'Amnistia.
Ho ha dit en l'homenatge de Junts a l'expresident de la Generalitat Lluís Companys en el 86 aniversari del seu afusellament en el Fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc a Barcelona, acompanyat de la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales i del portaveu de Junts en el Parlament, Josep Rius, entre altres.
El postconvergent ha afirmat que amb l'assassinat de Companys es va buscar "matar aquest sentiment nacional" de Catalunya, però ha assegurat que no s'ha aconseguit ni s'aconseguirà.
Turull ha expressat que Junts ve a renovar el compromís de posar per davant els interessos de Catalunya als electorals: "Nosaltres estarem al costat de totes les causes nobles, però que sempre, sempre, sempre ens mourà, perquè només estem nosaltres, la defensa de Catalunya i la defensa de les seves ambicions".
"Molta gent opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya amb tots els problemes, amb totes les necessitats, amb tots els reptes, amb tot aquest camí que vam comencçar sense tornada l'1 d'octubre per aconseguir la independència de Catalunya", ha dit.
TORNADA DE PUIGDEMONT
Ha assegurat que aquest serà "l'últim any" en què faltaran membres del partit a l'homenatge després de l'aplicació de la Llei d'Amnistia.
"El proper 15 d'octubre que ens trobem aquí hi tindrem el president Puigdemont, hi tindrem el conseller Comín, hi tindrem el conseller Puig i els tindrem perquè som hereus d'aquesta promesa del president Companys de no rendir-se davant de les injustícies", ha dit.