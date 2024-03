Turull (Junts) rebutja que l'acord de l'amnistia impliqui el suport als PGE

Evita anticipar si demanaran el pacte fiscal en la negociació dels comptes

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha rebutjat que l'acord assolit amb el PSOE i ERC sobre la llei d'amnistia impliqui el suport del seu partit als pressupostos generals de l'Estat (PGE).

"Amnistia era investidura. Nosaltres ja hem complert la investidura i ara ja hi ha amnistia. Ara començarem el tema dels pressupostos. No hem enganyat ningú", ha destacat en una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press.

Després de recordar que l'acord d'investidura recollia que els avenços aniran en funció dels avenços que es donin, ha admès que l'acord de l'amnistia genera "un clima molt més favorable".

"Si no hi hagués llei d'amnistia segurament hauria saltat tot per l'aire. Però l'amnistia estava en la investidura i nosaltres hem complert. Pedro Sánchez ja és president del Govern central", ha insistit.

Per això, ha deixat clar que el marcador de la negociació dels PGE està a "zero", malgrat afegir que el clima ajuda a poder construir un acord.

PACTE FISCAL?

En preguntar-li si demanaran el pacte fiscal en la negociació dels comptes, Turull ha rebutjat anticipar el que reclamaran, i ha destacat que només es pronunciaran sobre aquest tema quan hi hagi un acord o desacord.

"No farem la carta als reis en públic del que volem que passi perquè hi hagi PGE. Ho sap la vicepresidenta, amb la qual és cert que hi ha hagut contactes en aquest sentit. La gent vol anuncis d'acords o desacords", ha resolt.