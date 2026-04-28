Turull (Junts) reafirma el veto al decret d'habitatge perquè "castiga al petit propietari"

BARCELONA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reafirmat aquest dimarts el veto de Junts al decret d'habitatge que es vota aquest dimarts al Congrés dels Diputats perquè el que fa és que "castiga el petit propietari".
Ho ha dit en declaracions als mitjans de comunicació després de participar en una tertúlia organitzada pel Cercle d'Empresaris de la Unió Empresarial Intersectorial (UEI) aquest dimarts a Barcelona, acompanyat del president de l'entitat, Pep Garcia.
"És un decret que el que fa és castigar una vegada més el petit propietari, afavorir els fons voltors i, a més, que cada vegada hi hagi menys pisos de lloguer en oferta, perquè les persones se'ls acaben venent", ha defensat Turull.
També ha defensat que el 'no' de Junts a la mesura té l'objectiu de facilitar l'accés a l'habitatge i protegir la propietat privada perquè hi hagi més gent que vulgui posar el pis de lloguer: "Els hem de garantir una seguretat jurídica i no que contínuament se'ls vagi criminalitzant", ha dit el secretari general.
Garcia ha detallat que a la tertúlia s'han tractat temes "prioritaris" i que els preocupen, com és la falta de personal qualificat, l'absentisme laboral, les infraestructures o la política fiscal.
En aquest sentit, Turull ha defensat la trobada perquè "qui no escolta no entén, i si no entén difícilment podrà solucionar i podrà ajudar", i ha afegit que és també un espai per poder explicar el posicionament del partit en certs temes.
"Tenim certs posicionaments justament per ajudar el motor econòmic i social", ha afirmat el secretari general, cosa que ha exemplificat amb haver votat en contra de la reducció de jornada a les 37,5 hores i certs impostos que ahoguen petits i mitjans empresaris, ha explicat.