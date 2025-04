Turull (Junts) qüestiona empadronar "a tothom on sigui" i reclama canvis en el padró

Alcaldes del partit treballen en una proposta perquè el padró equivalgui "a una vida digna"

BARCELONA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha qüestionat que els ajuntaments catalans hagin d'empadronar "a tothom on sigui" i ha reclamat canvis en el padró.

"En l'assumpte del padró hi ha d'haver un canvi. No és lògic que puguis empadronar una persona que diu que viu al riu. Però no és lògic per a la persona, perquè t'estàs fent trampes al solitari. Vas creant borses de marginalitat", ha expressat en una entrevista a Europa Press.

Ha exigit una política clara sobre aquesta qüestió i ha avançat que alcaldes de Junts treballen en una proposta en matèria d'empadronament que promogui modificacions, amb l'objectiu que el padró equivalgui "a una vida digna".

"El padró ha de tenir una sèrie de condicions. Què significa que has d'empadronar a tothom on sigui? L'altre dia un alcalde em deia que, en les inspeccions que han de fer dels empadronaments, hi havia algú empadronat al riu. És normal això? Fins i tot per una qüestió d'humanitat", ha argumentat.

En la seva opinió, no és humà ni té sentit que es pugui empadronar una persona que afirma viure al riu, sota el pont o en un pavelló esportiu, i ha donat la raó als alcaldes que argumenten que el context actual és diferent del de fa vint anys.

"El que no pot ser és que si l'alcalde denuncia això se l'acusi de racista. No, perdoni, racista serà vostè que permet que algú pugui dir que s'empadrona en un riu", ha replicat.

REPTE DEMOGRÀFIC A CATALUNYA

Segons Turull, el gran repte demogràfic que té Catalunya és la gestió i tenir els instruments i els recursos per a una gestió integral de la immigració, i en aquest marc volen situar la qüestió de l'empadronament.

Després de l'acord amb el PSOE per a la delegació de competències en immigració, li agradaria que la proposició de llei arribés abans de l'estiu al Congrés, i s'han posat a la disposició de Podem, Sumar i altres formacions per explicar-los el text i incorporar millores, si és necessari, però no per "recular".

QUE EL PSOE S'IMPLIQUI

També ha instat els socialistes a implicar-se per fer possible la tramitació de la iniciativa: "Com tenen tantes negociacions obertes en tants fronts, que també ho facin valer. A nosaltres, de vegades, el PSOE ens insisteix que votem una cosa que ha pactat amb Podem o amb no sé qui. Que facin el mateix".

Després que Podem va avisar Junts que no compti amb els seus vots si no defensen la iniciativa legislativa popular (ILP) per a la regularització de mig milió de migrants, Turull ha cridat a estudiar el contingut de la seva proposta i ha reivindicat que el suport de la seva formació va ser clau perquè es pogués tramitar.

Ha criticat que els acusin de ser un partit antiimmigració --ho titlla de "difamació"--, i ha defensat abordar la qüestió i tenir una política clara per gestionar el repte demogràfic, per garantir la cohesió i integració de les persones i perquè tothom tingui els mateixos drets i deures.

ALIANÇA CATALANA

Preguntat si amb les seves decisions es pot frenar la irrupció d'Aliança Catalana (AC), també entre l'electorat de Junts, ha assegurat que estan concentrats a treballar per generar la màxima confiança als ciutadans perquè, segons ell, són l'única alternativa als socialistes.

També ha advertit de la possibilitat que l'entrada d'AC en el panorama polític afecti altres formacions que pensen que només afectarà Junts: "Alguns se sorprendran".

A més, ha rebutjat pronunciar-se sobre si pactaran amb la formació de Sílvia Orriols després de les pròximes municipals, i ha sostingut que parlar d'hipotètics pactes abans de votar és un "menyspreu al ciutadà".

"No entrarem en això. Si tant ens insisteixen, a dos anys de les municipals, sobre els pactes amb Aliança, han d'estar molt nerviós. Anirem pel nostre compte. I pot ser que estiguin molt nerviosos perquè estan acostumats als pactes de tots contra Junts", ha asseverat.

ILLA: POLÍTICA DE SCC I COMUNS

"El president Illa fa la política nacional de Societat Civil Catalana i la política en matèria d'impostos dels Comuns. Això és el govern de Salvador Illa", ha retret Turull.

A més, ha afirmat que no ajudaran ni li trauran les castanyes del foc a Illa, preguntat per si es pot donar per fet el suport de Junts a la negociació dels suplements de crèdit.

També ha recriminat que, després de rellevar Christopher Person com a director de la casa de la Generalitat a Perpinyà (França), el Govern hagi hagut de recórrer a persones que procedeixen d'altres formacions, en referència a la persona que el substituirà, l'exalcalde de Junts Albert Piñeira.

"Com no tenen gent preparada, han de buscar gent d'altres espais polítics. Què els uneix? Les ganes de cotxe oficial i de nòmina" a final de mes", ha resolt Turull, que ha apel·lat a la consciència de cadascú.