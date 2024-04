Turull (Junts) qualifica de "menys zero" la credibilitat d'Illa després de la seva proposta de finançament

ARTESA DE SEGRE (LLEIDA), 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest divendres que la credibilitat del candidat del PSC en les eleccions al Parlament, Salvador Illa, és "de menys zero" en relació amb la proposta que va fer en matèria de finançament per a Catalunya.

"De bones intencions, l'infern n'és ple. Illa, en matèria de més inversió per a Catalunya i de finançament, la seva credibilitat és, exactament, de menys zero", ha apuntat en unes declaracions als mitjans al mirador de Comiols, a Artesa de Segre (Lleida), al costat del cap de llista per a la demarcació, Jeannine Abella.

La seva opinió, segons Turull, se sosté perquè quan Illa va ser ministre en el govern de Pedro Sánchez va coincidir "amb el moment en què l'Estat va invertir menys a Catalunya i en què hi va haver més invasió competencial per part de l'Estat" en diverses matèries.

"Illa no ve a servir els ciutadans de Catalunya. Ve a no incomodar el PSOE", ha sostingut el dirigent de Junts, que també ha lamentat que Illa no s'hagi referit als que han decidit anar-se'n d'Espanya pel cas Tsunami Democràtic.

De fet, considera "lamentable" que hi hagi polítics que no abordin aquesta qüestió i, en paral·lel, assegurin que treballaran pels catalans.

També ha reiterat que el candidat del PSC a les eleccions "no serà president de la Generalitat, ni per acció ni per omissió" dels vots Junts.