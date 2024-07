Turull (Junts): Puigdemont mantindrà els seus compromisos malgrat el "cop de toga a l'Estat" del TS

"No deixarem que cap jutge interfereixi en el nostre compromís ni en el calendari polític"



BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que l'expresident de la Generalitat i candidat a la reelecció, Carles Puigdemont, mantindrà els seus compromisos, també el de tornar a Catalunya si hi ha debat d'investidura, malgrat la decisió del Tribunal Suprem (TS), que ha qualificat de "cop de toga a l'Estat".

"Puigdemont és una persona de paraula, i ha dit que en cas que hi hagi un debat d'investidura tornarà a Catalunya. És el compromís que manté, igual que Junts manté tots els seus compromisos", ha destacat aquest dilluns en una roda de premsa.

Tot això després que el TS ha rebutjat amnistiar la malversació del procés i mantenir l'ordre de detenció contra Puigdemont.

Per Turull, la decisió del Suprem pretén "no només frenar l'aplicació de la llei d'amnistia, sinó també interferir en el calendari polític", la qual cosa ha assegurat que no aconseguiran.

"Mantindrem tots els nostres compromisos adquirits fins ara, i no deixarem que cap jutge interfereixi ni en el nostre compromís ni en el nostre calendari polític", ha afirmat el dirigent de Junts, després d'explicar que presentaran els recursos que calgui per intentar superar la decisió del TS.

I és que, segons Turull, la decisió del Suprem és una decisió clarament política, que vulnera les normes més elementals de la democràcia".

"JUSTICIER"

Per Turull, el Suprem "se salta la llei d'amnistia per continuar fent de justicier" contra l'independentisme, i amb això considera que s'està saltant l'estat de dret.

"La llei d'amnistia no ha agradat. La 'toga nostra'. Volen torpedinar-ne l'aplicació", ha advertit el dirigent de Junts, que ha acusat el poder judicial de vulnerar novament, a parer seu, la voluntat del legislatiu.

També ha assenyalat que el criteri del Suprem "topa directament amb el criteri unànime de l'Advocacia de l'Estat, la Fiscalia de l'Estat, del TSJC, del propi vot particular d'una magistrada, però en canvi els jutges Marchena i Llarena s'alineen amb Vox".

"És a Vox a qui s'agafen per poder tirar endavant aquesta persecució contra l'independentisme al marge de la decisió del poder legislatiu", ha afegit Turull, que ha demanat a tots els qui van recoldonar suport a l'amnistia, no només als independentistes, explicar la situació i anar a l'una.