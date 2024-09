Turull, al PSOE sobre si donaran suport als PGE: "Molt optimistes no poden estar"

Replica a Marlaska que van pactar la gestió "integral" de les competències en immigració

BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest dijous el PSOE que "molt optimistes no poden estar" sobre si esperen que donin suport als pressupostos generals de l'Estat (PGE).

En una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press, Turull ha dit que abans d'abordar la negociació dels PGE s'ha de fer un "balanç del que s'ha complert de la llista" pactada amb el PSOE per a la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez.

"Crec que ells mateixos es respondran que, tal com està ara això, molt optimistes de cara a no sé quina votació no poden estar. No poden quedar-se sorpresos perquè estan avisats", ha afegit.

"HAN D'ESPAVILAR"

Ha apuntat que ja van alertar el PSOE que no podien donar suport a uns nous PGE si es mantenia l'execució pressupostària dels darrers anys: "I com ha anat aquest any l'execució pressupostària? De les pitjors. Ells sabran si han d'espavilar".

Segons Turull, és el mateix que va passar amb la decisió de Junts de votar en contra del sostre de dèficit al Congrés, pas previ per tirar endavant els PGE.

"Endevinar el que votarà Junts és molt senzill. Tot el que vagi consolidant el cafè per a tothom no tindrà el nostre vot. Tot el que augmenti els greuges econòmics o la invasió de competències cap a Catalunya no tindrà el nostre vot", ha recalcat.

L'ESTABILITAT NO DEPÈN DE JUNTS

En la seva opinió, l'estabilitat del Govern central no depèn de Junts i sí del PSOE perquè "si compleixen els acords als quals es va arribant i el que hi ha plantejat en l'Acord de Brussel·les no han de patir".

"Però si ells, conscientment, van incomplint un darrere l'altre els acords, saben que no poden exigir ni passar la responsabilitat a l'altra part", ha afegit.

IMMIGRACIÓ

Sobre la negociació que mantenen amb el PSOE per al traspàs de competències en matèria d'immigració, Turull ha replicat al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha de ser "integral".

"La gestió integral és gestió integral. Al senyor Maralaska el que hauria de fer el PSOE és dues coses: o explicar-li bé l'acord, o avisar-nos que no pensa complir. Si ens avisa que no pensa complir, nosaltres també actuarem de la manera que el PSOE sap que actuarem si no es compleixen els acords", ha avisat.

SOBRE PUIGDEMONT

A més de justificar novament la decisió de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de tornar a Bèlgica després de la seva aparició a l'agost a Catalunya, ha criticat la "supèrbia" de Marlaska i de tots els qui desitjaven la seva detenció.

"Haver estudiat més", els ha replicat Turull, que no ha aclarit si Puigdemont exercirà com a cap de l'oposició ni el seu futur dins el partit en al·legar que ha de ser ell qui ho anunciï.