Turull (Junts): El PSOE no s'atreveix a fer reformes en la judicatura

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat aquest divendres que el PSOE no s'atreveix a fer reformes en la judicatura i que el seu projecte polític es basa en els interessos del propi partit per mantenir-se en el poder.
"Ells no tenen un projecte per a Espanya, no en tenen, perquè quan són a La Moncloa se senten inquilins, no se senten propietaris, i no volen tirar cap paret mestra a terra. No són capaços de dir, escolta, reformem el poder judicial", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Sobre els casos judicials que envolten membres i exmembres del PSOE, Turull ha expressat que "potser ara són més sensibles" entre les files socialistes amb els casos de suposat lawfare i persecució judicial que han patit els líders independentistes.
LLEI D'AMNISTIA
Respecte a l'aplicació de la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), el postconvergent ha assegurat que hi ha jutges com Pablo Llarena o Manuel Marchena que fan "activisme polític amb toga" i que la cúpula judicial espanyola es pot comparar amb les pitjors justícies de països no democràtics.
Preguntat per si han parlat amb el PSOE després de la resolució del TJUE, ho ha negat: "Com que no han complert amb tantes coses a les quals s'havien compromès, fer segons quines comèdies no té sentit".
Per Turull, l'aval del TJUE ha estat possible per la posició que va mantenir Junts a principis del 2024 quan van advertir que hi votarien en contra perquè creien que s'havia de blindar més, sobretot en el cas dels membres encausats dels Comitès de Defensa de la República (CDR).
Ha criticat que s'arribés a la "perversió" d'acusar de terrorisme, segons afirma, perquè aquestes persones quedessin fora la llei d'amnistia.
Preguntat pel fet que l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, no comparegués dijous després de la sentència, ha explicat que Puigdemont "hauria sortit" si hagués estat a Catalunya.
JUNQUERAS
Preguntat per les paraules del president d'ERC, Oriol Junqueras, que en una entrevista prèvia a TV3 ha demanat a Junts donar suport a la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) i el nou finançament després de la sentència, Turull ha demanat no barrejar carpetes.
Ha expressat que en el cas de la condonació del FLA Junts deixarà que es tramiti la llei i que miraran de millorar el text perquè es condoni més deute i ha avisat que la resolució del conflicte polític a Catalunya no passa per consolidar "el cafè per a tothom".