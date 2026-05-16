Turull (Junts) proposa un "acord de país" en educació davant del conflicte entre docents i el Govern

Lamenta les "mancances pressupostàries durant massa anys i amb diferents governs"
BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha proposat aquest dissabte un "gran acord de país per a la qualitat educativa" per reconstruir i blindar el sistema educatiu català davant del conflicte entre el Govern i els sindicats educatius majoritaris.
"Volem fer una crida a qui comparteixi aquests objectius a un gran acord de país per a la qualitat educativa. Un acord per reconstruir i blindar el sistema educatiu català. El conflicte entre el Govern i la comunitat educativa està obert i enrocat. Hi ha hagut massa decisions errònies", ha dit en un acte del partit a Barcelona.
Ha sumat aquestes decisions errònies a les "carències pressupostàries durant massa anys i amb diferents governs", i ha cridat a partits polítics, a tots els sindicats, a professors, directors de centres, famílies i alumnes a implicar-se per aconseguir aquest gran acord.
REOBRIR LA NEGOCIACIÓ
Aquest acord, a ulls de Turull, ha de passar per, en primer lloc, reobrir la negociació amb els tots els sindicats: "Perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix", i ha qualificat d'irrisòria la proposta del Govern.
Ha advocat per impulsar un pla plurianual de millora salarial, per abordar la reducció de les ràtios a les aules en totes les etapes, garantir la incorporació de professionals de suport com orientadors i psicòlegs, entre altres, i reduir la burocràcia.
Per tot això, ha dit, ha d'haver-hi un increment dels pressupostos en matèria educativa i el compromís d'un increment sostingut d'inversió, a més de la millora de l'autonomia dels centres, i el "reconeixement clar a l'autoritat pública del professor".
També ha reclamat revisar els mòduls de finançament de l'escola concertada i no confrontar models amb la pública, i ha assenyalat que una altra prioritat és defensar el model propi de Catalunya en educació, les seves competències, i que el català segueixi sent "absolutament vehicular".
INFILTRACIONS
Turull s'ha referit a les infiltracions d'agents dels Mossos d'Esquadra en una reunió de sindicats docents, criticant el "deteriorament de la confiança" que ha implicat per un fet que ha qualificat de greu.
Ha dit que s'ha trencat la confiança amb els docents per aquest fet: "El Govern ha traspassat una línia vermella: posar espies en reunions de professors", la qual cosa ha considerat un atemptat als drets i llibertats fonamentals.