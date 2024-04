Turull planteja el 12M com un dilema entre "Puigdemont o Sánchez"

Veu en el retorn de Puigdemont "la victòria de les urnes contra la política feta per les togues"

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha plantejat les pròximes eleccions catalanes del 12 de maig com un dilema entre l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+ Puigdemont per Catalunya, Carles Puigdemont, i el president del Govern central, Pedro Sánchez, i no amb el candidat del PSC, Salvador Illa: "Puigdemont o Sánchez, no Puigdemont o Illa".

Així s'ha expressat aquest dijous en un esmorzar informatiu de Nueva Economía Fórum a Barcelona que ha comptat amb la intervenció inicial de la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, i al qual han assistit l'expresident del Govern Artur Mas; la presidenta del Parlament, Anna Erra; la líder de Junts, Laura Borràs, i el president del partit al Parlament, Albert Batet, entre d'altres.

Turull ha afirmat que Illa "exercirà de delegat del Govern central per fer el que li deixin fer", i creu que el socialista no ha defensat res per iniciativa pròpia que pugui molestar el PSOE.

Ha apostat per un Govern de la Generalitat que no estigui "resignat, alineat als interessos dels partits que governen a Madrid" i ha erigit Puigdemont com el millor candidat possible pel seu lideratge acreditat.

Turull ha assenyalat que l'expresident de la Generalitat és el millor perfil per teixir acords i consensos que vagin molt més allà de les sigles del partit, i ha assegurat que el seu retorn "és la victòria de les urnes contra la política feta per les togues".

LLEI D'AMNISTIA

Preguntat pel tràmit que la llei d'amnistia segueix al Senat i per si creu que el PP en pot endarrerir l'entrada en vigor, Turull ha dit estar "segur que farà l'impossible", però creu que serà la justícia qui intentarà que Puigdemont no pugui tornar.

"Però per impedir que el president de la Generalitat prengui possessió la justícia només té una alternativa, que és prevaricar", ha apuntat.

Ha assegurat també que, amb la llei d'amnistia, la justícia "té l'oportunitat de guanyar-se un cert crèdit a nivell europeu".

DISPOSICIÓ A NEGOCIAR

Turull ha apuntat que el seu partit vol construir un projecte ambiciós i sense complexos per a Catalunya després de les eleccions "que parli de tu a tu amb l'Estat i que tingui una veu pròpia".

Així mateix, ha assenyalat que la disposició de Junts a negociar sempre hi ha estat però mai a canvi de res, i ha afegit: "No ens plouran ni més recursos ni més competències pel simple fet que nosaltres hi tinguem tot el dret. Això també és molt important de cara a la pròxima legislatura".

"El que hem de fer és reconstruir un lideratge en el sentit més institucional de la paraula, el rigor en les polítiques públiques, la separació de papers entre el partit i el Govern", ha conclòs.

Així, ha avançat que alguns dels punts del programa de Junts estaran emmarcats en la fiscalitat, la reducció de la burocràcia o la delegació de les competències en immigració.

A la conferència també hi han assistit representants d'altres partits com la portaveu parlamentària d'ERC, Marta Vilalta; el president de PIMEC, Antoni Cañete, i el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, entre d'altres.