Turull obre la porta a tancar els CIE si aconsegueixen les competències integrals d'immigració

Avisa Sánchez que demanaran eleccions si no aconsegueix la confiança de Junts: "És el següent pas"

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha obert aquest dimecres la porta a tancar els centres d'internament d'estrangers (CIE) si aconsegueixen el traspàs integral a la Generalitat de les competències en matèria d'immigració.

"Si els gestiones els pots tancar", ha destacat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en què ha qualificat textualment de vergonya la situació en la qual es troben aquests centres.

Segons Turull, volen oferir una alternativa en què hi hagi "un punt d'humanitat i dignitat" per a les persones que hi ha als CIE, i per això ha reclamat els instruments per poder-ho fer.

"Volem que la Generalitat sigui la institució de referència absoluta per a qualsevol persona immigrada que ve a Catalunya, tant en drets com en deures", ha subratllat el dirigent de Junts, que també ha reclamat que la Generalitat pugui expedir els NIE i tenir la capacitat d'emetre expedients sancionadors, també d'expulsió.

També ha assegurat que volen que els Mossos d'Esquadra puguin aplicar la llei i, en conseqüència, que puguin formar part de la gestió integral de la norma.

REDUCCIÓ DE JORNADA

Sobre el fet que el Consell de Ministres aprovés la reducció de la jornada laboral, Turull opina que la norma respon més "a un eslògan que a una mesura de convicció" i, malgrat admetre que pot sonar bé, creu que els catalans volen cobrar més i no treballar menys.

A més d'explicar que estan parlant amb els sectors afectats, ha insistit que encara no han pres una decisió sobre aquest assumpte i considera que el més ideal seria que la reducció de la jornada passés per la negociació col·lectiva.

Segons Turull, hi ha aspectes sobre els quals estan disposats a negociar com que el salari mínim interprofessional (SMI) sigui segons el cost de la vida, i altres qüestions com explorar possibles incentius fiscals per a les petites i mitjanes empreses.

ELECCIONS

El secretari general de Junts també ha avisat el president del Govern central, Pedro Sánchez, que demanaran eleccions si no aconsegueix la confiança de la seva formació: "Si nosaltres arribem a demanar-li que no té la nostra confiança, el següent pas és demanar que convoqui eleccions, i a partir d'aquí és ell qui ha de decidir".

Després de defensar el valor polític que té la qüestió de confiança malgrat que Sánchez no s'hi vulgui sotmetre, ha assegurat que ja decidiran que fan i com es pronuncien quan es debati al Congrés.

Segons Turull, al PSOE li costa molt complir els seus compromisos i que no poden seguir pel mateix camí, per la qual cosa estan a l'expectativa de l'actitud dels socialistes en el pròxim mes.

A més de desvincular la qüestió de confiança d'una reunió entre Sánchez i Puigdemont, encara que "tot ajuda a generar bon ambient o posar més desconfiances", ha assegurat que tampoc no li consta que el president de la Generalitat, Salvador Illa, aprofiti una visita a Bèlgica el 19 de febrer per reunir-se amb el president de Junts.

ALIANÇA CATALANA

Després de negar que rectifiqués l'expresident de la Generalitat Artur Mas quan va recomanar a Junts parlar amb Aliança Catalana (AC), Turull ha constatat que no és militant del partit i que les decisions sobre aquestes qüestions les prenen des del si de la formació.

"No deixarem a cap partit d'extrema dreta l'espai perquè parli de coses que la gent vol que es parlin i de les quals no parla cap altre partit", ha recalcat.

I sobre les eleccions al Consell de la República (CdRep), no ha volgut desvelar qui votarà i ha admès que la situació sobre l'ocorregut amb l'exconseller i eurodiputat electe de Junts Toni Comín no agrada a ningú: "És una situació que passa a totes les cases", ha assegurat.

"Hem de protegir la persona que fa la denúncia i tenir un respecte escrupolós per la presumpció d'innocència", ha resolt.