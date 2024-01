Turull (Junts): només un referèndum pactat i vinculant "pot substituir la legitimitat de l'1-O"

Diu que Puigdemont "hauria de poder tornar de seguida" després de l'amnistia



BARCELONA, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que "només un referèndum acordat i pactat amb l'Estat i amb efectes vinculants pot substituir la legitimitat de l'1-O.

Preguntat en una entrevista a 'El Nacional.cat', recollida per Europa Press aquest diumenge, per si presentaran esmenes a la llei d'amnistia, ha respost que ara els advocats de Junts miren "quins retocs és important que hi hagi", sobretot davant els que la volen boicotejar, ha dit, i que no sigui immediata.

Per blindar-la, ha dit que fan "microcirurgia jurídica" i, en ser preguntat per si ho fan juntament amb el PSOE i ERC, ha respost que el que es va pactar amb aquestes esmenes és que la discussió jurídica seria entre tots els assessors jurídics de les formacions polítiques que han donat el vistiplau a l'inici de la tramitació de la llei.

I ha assegurat que Junts calcula que al març ja estarà publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), tot i que ha avisat que depèn de "tot el filibusterisme parlamentari que hi haurà al Senat".

PUIGDEMONT "HAURIA DE PODER TORNAR DE SEGUIDA"

Preguntat per si permetrà el retorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha explicat que "ell hauria de poder tornar de seguida, però evidentment caldrà veure-ho, per això hi ha aquesta microcirurgia jurídica, i reforçar-ho al màxim perquè sigui d'aplicació immediata".

Sobre la reunió que va avançar que hi hauria entre Puigdemont i el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha detallat que han d'acabar de concretar si serà abans o després de l'amnistia i que la data s'ha de concretar com abans millor, i ha recordat que a Junts els agradaria que Puigdemont fos el pròxim candidat del partit a la Presidència de la Generalitat.

COMISSIONS D'INVESTIGACIÓ AL CONGRÉS

Ha recordat al ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, que "en l'acord de la Mesa del Congrés, el compromís que hi ha és que no es vetaran compareixences" en les comissions d'investigació sobre l''Operació Catalunya', els atemptats del 17-A i l'espionatge amb 'Pegasus'.

"En l'acord amb el PSOE, enlloc hi diu que Junts hem de votar les coses perquè sí. L'estabilitat de la legislatura va en funció dels avanços en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat", ha insistit Turull.