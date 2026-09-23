Turull (Junts) no veu Puigdemont com un "producte electoral" sinó com un lideratge

Critica al president Illa que jugui "a la polarització"
BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat aquest dimecres que no veu el líder del partit, Carles Puigdemont, com un "producte electoral" sinó com un lideratge per a Catalunya en la seva eventual tornada a Espanya i qualifica de molt diferent l'escenari preelectoral per als postconvergents sense el seu líder a distància.
"Cal prendre decisions estructurals, i veig més necessari i més oportú un lideratge com el del president Puigdemont al capdavant de Catalunya que un president que sigui només un context electoral", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press en preguntar-li per l'aplicació de la llei d'amnistia.
Ha expressat que és molt diferent tenir a Catalunya la persona que encapçala un projecte polític que si ho ha de fer per videoconferència o a distància i ha mostrat "absoluta" confiança en Puigdemont, del qual assegura que només ell sap quin serà el seu paper en el futur de Junts.
Preguntat per si confia que se li apliqui a ell l'amnistia abans del 31 de desembre, ha afirmat que així hauria de ser però ha afegit que "del Suprem ens ho podem esperar tot".
ILLA
Ha retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, que jugui "a la polarització", i ho ha atribuït als extrems.
"Tots juguen a confrontar-se els uns amb els altres, parlant d'atrinxeraments ideològics diversos, però ningú no se centra en el que fa que hi hagi tanta gent emprenyada", ha dit.
Ha criticat Illa per parlar de superar el procés: "Quan el president de la Generalitat parla de girar full, quan gira el full, què li apareix? Rodalies que no funciona, l'asfíxia fiscal que no funciona i que cada vegada és més greu a Catalunya, els espionatges, la repressió, les clavegueres de l'estat, etcètera", ha dit.
Ha assegurat que si algú creu que la llei d'amnistia posa fi al conflicte polític no dins de Catalunya, sinó entre Catalunya i l'Estat, "va equivocadíssim".