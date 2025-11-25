Turull (Junts) no concreta si pactaran amb AC però afirma que hi ha "línies vermelles" que no traspassaran

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha evitat aquest dimarts concretar si pactaran amb Aliança Catalana (AC) després de les municipals del 2027 però ha deixat clar que hi ha "principis i línies vermelles" que no traspassaran.
"Un pacte no pot ser a costa de qualsevol cosa. A Junts tenim uns principis polítics als quals no pensem renunciar. La idea que Catalunya és un sol poble i el respecte a drets i llibertats fonamentals són la base de qualsevol acord polític", ha destacat en un acte organitzat pel 'Diari de Barcelona' a la Universitat Pompeu Fabra.
En preguntar-li si AC compleix aquests preceptes, ha admès haver escoltat discursos i posicionaments d'aquesta formació que els incompleixen, "i no se n'amaguen".
"Ho he vist i ja està. Però no volem ser alternativa a AC, volem ser alternativa al govern de Salvador Illa", ha proclamat Turull, després de constatar que són la primera força municipalista de Catalunya i el principal partit de l'oposició al Parlament.
Per això, ha assegurat que de possibles acords després de les eleccions municipals parlaran l'endemà dels comicis, i que aleshores ja abordaran futurs pactes i per què s'han de fer "perquè la política municipal és molt polièdrica i complexa".
CEO
Sobre que l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) recollís que Junts empataria amb AC en tercera posició en unes eleccions catalanes, ha insistit que estan acostumats a pronòstics negatius però no diran "coses per quatre vots perquè després se'ls pugui caure la cara de vergonya".
Així, ha avisat que serà una "operació fracàs" que intentin que Junts miri cap a una altra banda perquè estan convençuts del seu projecte polític i que guanyaran la batalla, ha dit textualment.
PUIGDEMONT
A més de vaticinar que el possible retorn a Catalunya de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, representarà una sacsejada, ha reivindicat el seu lideratge al qual no renunciaran, malgrat afegir que no tenen aquest debat en el partit.
També ha defensat la incidència política que continuen tenint al Congrés malgrat la ruptura amb el PSOE, que ha tornat a justificar perquè "no es pot mantenir el suport a algú que no compleix".
Després de reiterar que votaran en contra de tot el que considerin que va en contra de Catalunya, ha instat novament el president del Govern central, Pedro Sánchez, a explicar com seguirà endavant amb la legislatura, i ha assegurat que no han parlat amb el PP i Vox per abordar possibles escenaris alternatius.
JORDI PUJOL
Per Turull, el judici a l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol és un intent d'"escarni" a la seva figura, malgrat constatar que és el primer interessat en que se celebrés el procés judicial per aclarir els fets.
Més enllà de l'estat de salut de l'expresident, ha opinat que de l'Audiència Nacional (AN) no es pot esperar gaire: "L'AN ve del Tribunal d'Ordre Públic, un tribunal franquista. El que s'hauria de fer amb l'AN és tancar-la perquè no té precedents en àmbits de la justícia europea".
"I el Suprem s'ha contaminat d'aquesta dinàmica de l'AN", ha lamentat el secretari general de Junts, després de criticar que, després de més de deu anys d'instrucció, ara busquin una imatge d'humiliació..
Sobre la dimissió d'Álvaro García Ortiz com a fiscal general de l'Estat, creu que amb això els socialistes tasten el "lawfare" que, a parer seu, va patir l'independentisme.
"Em preocupa molt. Hi ha hagut una rebel·lió del poder judicial contra el legislatiu i l'executiu. Quan vaig veure que denunciaven Ortiz per filtracions a la premsa i que s'hauria d'asseure al banc dels acusats vaig pensar que era una broma", ha subratllat.
I és que, segons Turull, en el judici de l'1-O sempre s'assabentava qualsevol novetat, fins i tot la sentència, per filtracions i no pel seu advocat, per la qual cosa creu que el tribunal que el va jutjar "hauria d'estar assegut" al banc com García Ortiz.