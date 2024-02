Turull (Junts) sobre la negociació amb el PSOE per l'amnistia: "Hi posarem el bo i millor"

FIGUERES (GIRONA), 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat aquest dijous que posaran "el bo i millor" en la negociació amb el PSOE per l'amnistia perquè pugui tirar endavant.

"Posarem el bo i millor per aconseguir l'objectiu, que està assumit, compartit i signat", ha subratllat en unes declaracions als mitjans a Figueres (Girona), on no ha volgut confirmar si dimecres es van reunir amb els socialistes per abordar la qüestió.

Segons Turull, no vol generar expectació ni especulacions sobre aquest assumpte, per la qual cosa quan arribin "a un acord o a un desacord" ja ho anunciaran, ha dit.

SOBRE CAMPUZANO

També ha lamentat les declaracions del conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, contra la posició de Junts sobre l'amnistia: "Seguint el seu criteri, el que no s'hagués arribat a fer ja és ni el referèndum de l'1-O".

"Si la seva opinió és donar més suport al PSOE que a l'independentisme és la seva opinió, ho respectarem però no ho compartim. Per això suposo que estem en dos espais polítics diferents", ha resolt Turull sobre Campuzano, que és exdiputat de CiU al Congrés.