Turull (Junts) es mostra "perplex" pel veto de Podem al traspàs d'immigració

Sobre la intervenció de Ione Belarra: "Pensava que era un mem d'intel·ligència artificial"

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, s'ha mostrat "perplex" pel veto de Podem al traspàs de competències en immigració a Catalunya i ha expressat, després de la intervenció aquest dimarts de la secretària general del partit, Ione Belarra, que pensava que era un mem d'IA.

"Jo crec que no s'ha llegit la llei ni les ponències de Junts en l'últim congrés que vam fer. Jo pensava que era un meme d'intel·ligència artificial, quan vaig sentir Ione Belarra, la veritat. Perquè jo he anat parlant moltes vegades de moltes coses. Que ens acusi de racista, jo vaig quedar perplex", ha dit en una entrevista aquest dimecres a Rac 1 recollida per Europa Press sobre les declaracions de Belarra.

Ha afegit que pensava que Belarra estaria "una mica més documentada" atès que, a parer seu, amb el traspàs de les competències es tracten eines, no pas polítiques.

Ha rebutjat que la norma sigui, en les seves paraules, d'expulsions: "Aquesta és una llei perquè en un repte demogràfic de les dimensions que Catalunya té hi pugui haver una solució catalana. I, per tant, aquí parlem d'integració, parlem de tenir la capacitat de donar tots els permisos", ha dit.

Sobre com serà la cogestió de les fronteres dels Mossos d'Esquadra amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, ha afirmat que "evidentment que es coordinaran", i que serà la Junta de Seguretat Local que presidirà el president del Govern, Salvador Illa, qui decidirà la manera.

Pel que fa a si Junts apostarà per tancar els centres d'internament d'estrangers (CIE), ha reiterat que no ho descarten perquè és un espai que és "un magatzem de persones".