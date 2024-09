Turull (Junts) sobre que Montero limiti el pacte amb ERC a l'IRPF: "Va tirant més aigua al vi"

Afirma que esperen un "canvi substancial" en la proposta del Govern central sobre l'objectiu de dèficit



LLEIDA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha lamentat que el Govern central "va tirant més aigua al vi", després que la vicepresidenta primera del Govern central, María Jesús Montero, hagi dit que l'acord del PSC i ERC per a un finançament singular de Catalunya contempla cedir la recaptació de l'IRPF a l'administració catalana, i la vocació de fer el mateix amb més impostos.

"Mirem amb preocupació el que es va signar, el que es va vendre que s'havia signat i les explicacions que va donant cada vegada el Govern de l'Estat, que va tirant més aigua al vi", ha expressat en unes declaracions a la premsa aquest divendres en la Fira de Sant Miquel, a Lleida, en preguntar-li per aquesta qüestió.

Turull ha dit que Junts només es pronunciarà "quan hi hagi una proposta efectiva" que entri al Congrés, perquè ha apuntat que cada dia hi ha declaracions i missatges contradictoris sobre el pacte entre socialistes i republicans.

També ha recordat que el pacte entre el PSC i ERC per al finançament singular de Catalunya va ser un element "fonamental" per a l'arribada de Salvador Illa a la presidència de la Generalitat.

"Algú va vendre o va explicar que hi havia una gran victòria i que això justificava un canvi polític a Catalunya i justificava trencar la unitat independentista", ha insistit Turull.

NO BUSQUEN UN "COP D'EFECTE"

En preguntar-li per les negociacions amb el Govern central per intentar tirar endavant l'objectiu de dèficit després d'ajornar-se la tramitació, Turull ha dit que Junts està en espera d'un "canvi substancial" respecte a la proposta inicial.

"No busquem un cop d'efecte per dir que els hem fet canviar", ha afegit, i ha insistit que l'objectiu de Junts és aconseguir la proposta més favorable per als ciutadans de Catalunya.