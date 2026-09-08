Turull (Junts) manté que esmenaran a la totalitat el finançament amb un text alternatiu

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Demana que "s'equilibri" l'acollida de menors entre comunitats davant la crisi a Ceuta
BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha mantingut aquest dimarts que el seu partit segueix amb la idea de presentar una esmena a la totalitat al projecte de llei de reforma del model de finançament autonòmic, i que presentaran un text alternatiu perquè "Catalunya tingui el seu propi sistema de finançament".
"És el que es va prometre a molts ciutadans de Catalunya per part de forces polítiques que tenen un paper molt important en aquesta votació", ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en referència a l'acord d'investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat entre el PSC i ERC.
Ha dit que encara han de conèixer la lletra petita del model que el Govern va aconseguir aprovar en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) la setmana passada, però que no hi estan a favor, tot i que la seva posició, ha matisat, no és la mateixa que la del PP i Vox.
Preguntat sobre quin element faria que Junts entrés a negociar el seu suport al model, ha respost que tenir "la clau de la caixa", la qual creu que es podria aconseguir per la posició de força dels independentistes al Congrés davant la feblesa del Govern.
COMPETÈNCIES EN IMMIGRACIÓ
Sobre la situació a Ceuta i l'acollida de menors migrants, Turull ha considerat que Catalunya ja ha estat acollint per sobre de totes les altres autonomies: "La solidaritat no es defineix a força de la imposició d'un respecte als altres. Primer, que s'equilibri tot això", i ha dit que és clau que es pugui atendre els menors adequadament.
Per això cal comptar amb recursos, però també amb els instruments adequats, que són les competències en matèria d'immigració, tal com van acordar amb el PSOE: "Volem donar una solució catalana a un repte netament català", ha expressat.
Ha defensat que els Mossos d'Esquadra han de participar en la gestió de fluxos, i ha criticat la posició de Podem respecte a la seva proposta: "Podem, què passa?, si ho fa la Guàrdia Civil, que ja hem vist com funciona en segons quines coses, per què els Mossos d'Esquadra no poden gestionar les fronteres?".
LA TORNADA DE PUIGDEMONT
Preguntat per l'expresident de la Generalitat i president de Junts, Carles Puigdemont, ha dit que és el lideratge indiscutible del seu partit, i que esperen que torni, però que el millor que es pot trobar és "un projecte polític ben greixat, amb una brúixola ben definida, que no ens hàgim deixat arrossegar pels d'un i altre costat, i la demagògia".
També que les grans decisions del partit passen per ell, i que el problema no és per quin motiu no torna a Catalunya, sinó per quin motiu no pot tornar, i ha apuntat a "una sèrie, no de jutges, sinó de justiciers", que no li apliquen la llei d'amnistia.