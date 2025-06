Turull: Llarena hauria d'aixecar avui l'ordre de crida i cerca a Puigdemont

Diu que han de decidir si la legislatura té recorregut després del cas Koldo

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que després de l'aval del Tribunal Constitucional (TC) a la llei d'amnistia el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena hauria d'aixecar aquest mateix divendres l'ordre de crida i cerca contra l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín.

"Jo vaig participar en la redacció de la llei, és claríssima. És que era una cosa que no produïa dubtes, però tenim el fanatisme polític d'aquests justiciers, que no jutges, de Marchena, Llarena, etcètera...", ha dit en una entrevista aquest divendres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Turull ha augurat que la decisió del TC "no tindrà aquests efectes immediats que hauria de tenir", per la qual cosa prendran accions contra l'acció prevaricadora d'aquests tribunals, en les seves paraules, i que esperen trobar justícia en majúscules al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

SÁNCHEZ I ILLA

Sobre les peticions del president del Govern central i el de la Generalitat, Pedro Sánchez i Salvador Illa, que s'apliqui la norma, ha dit que li fa "una mica de gràcia" perquè, segons ell, tant Illa com Sánchez van afirmar que no es concediria cap amnistia, abans que s'aprovés.

"El vídeo és molt clar i molt explícit, el president Illa deia que d'amnistia no n'hi hauria. A més, ho va dir en català i en castellà perquè ho entengués tothom. I Pedro Sánchez exactament igual. I ara hi ha llei d'amnistia", ha expressat.

Per Turull, aquest aval no soluciona el conflicte, sinó que es tracta d'"una esmena a la totalitat a la repressió de l'Estat espanyol", i que s'ha d'abordar un referèndum sobre la independència de Catalunya.

CAS KOLDO

Preguntat pel cas Koldo i la suposada implicació de l'exsecretari d'Organització del PSOE i principal interlocutor amb Junts, Santos Cerdán, ha dit que el va sorprendre "molt" i que no va intuir mai cap de les acusacions sobre ell que s'han conegut.

Ha dit que ara mateix no hi ha un nou interlocutor amb el PSOE i que estan "en espera de com evoluciona tot això" perquè Junts ha de prendre una decisió o una altra, en el sentit de si la legislatura té recorregut.