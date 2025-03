Turull (Junts) sobre les crítiques de Podem a l'acord d'immigració: "Continuen sense entendre res"

Defensa el català com a requisit i que el Parlament defineixi les "línies mestres" del model

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha lamentat les crítiques de Podem a l'acord per al traspàs a Catalunya de competències en matèria d'immigració, després d'assegurar que "continuen sense entendre res".

En un article publicat aquest dimarts a 'La Vanguardia' abans de l'anunci de l'acord entre la formació i el Govern central sobre el repartiment de menors migrants que hi ha a les Canàries, ha retret que els de Podem n'hagin qualificat de racista el contingut sense que, a parer seu, hagin estat capaços "de citar un sol punt o una línia" que ho acrediti.

Després de considerar que l''establishment' mediàtic i polític de la resta d'Espanya és incapaç d'entendre la societat catalana, a Turull no el sorprèn que els més viscerals al contingut de l'acord hagin estat "l'esquerra suposadament progressista".

"Vull recordar que, l'any 2015, Pablo Iglesias va protagonitzar un desafortunat episodi en plena campanya electoral, apel·lant als cognoms dels votants per demanar el vot. Deu anys després continuen sense entendre res", ha sostingut.

Per Turull, quan es tracta de Catalunya afloren "les més baixes passions i l'espanyolisme o l'anticatalanisme més recalcitrant", el qual considera que és transversal en el panorama polític actual.

Després de defensar que Catalunya sempre ha estat terra d'acollida, ha avisat que tocarà afrontar reptes demogràfics que marcaran el seu futur, i als quals volen donar resposta "per complexos que siguin, i no amagar el problema o atiar-lo".

Amb la delegació de competències en immigració, Turull ha assegurat que Catalunya disposarà d'eines per abordar aquesta qüestió, després de deixar clar que això "no serà propietat ni monopoli de Junts".

PARLAMENT

"L'únic que pot representar el poble de Catalunya és el seu Parlament. I serà el Parlament i les forces polítiques allà representades les que hauran de decidir sobre aspectes essencials que van vinculats a la delegació de competències", ha explicat.

Així, ha assegurat que serà la cambra catalana la que defineixi les "línies mestres" del model sobre immigració: des de la contractació en origen fins a polítiques d'acompanyament dels menors que arriben a Catalunya o la creació d'una finestreta única que agilitzi i faciliti els tràmits per a les autoritzacions de residència, entre d'altres.

CATALÀ

En matèria lingüística, el secretari general de Junts ha subratllat que defensen i defensaran que el coneixement del català sigui un requisit: "De la mateixa manera que quan una persona arriba a Zamora se li demana el castellà per acreditar arrelament, si aquesta persona decideix arrelar a Catalunya és lògic que se li demani pel català".

"Sense integració no hi ha progrés i sense integració, no hi ha nació. I volem el progrés de tothom i que pervisqui la nació, també en benefici de tothom", ha destacat.