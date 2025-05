Turull (Junts) lamenta la reforma de l'IRPF i l'ITP: "Catalunya no pot ser més un infern fiscal"

Defensa "treure molt més diners de Madrid per posar-los al servei de la gent"

LLEIDA, 16 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha advocat per baixar la pressió fiscal a Catalunya per no ofegar el dinamisme econòmic de les classes mitjanes, com assegura que ha fet el Govern amb les modificacions en l'IRPF i l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP): "Catalunya no pot ser més un infern fiscal".

Ho ha dit durant un acte a La Seu d'Urgell (Lleida) amb representants de la societat civil en el marc del cicle de conferències del partit amb la campanya 'Junts s'explica', juntament amb la diputada al Parlament Jeannine Abella i el portaveu de Junts al municipi, Jordi Fàbrega, ha informat aquest divendres el partit en un comunicat.

"No pot ser que solucionem l'espoli fiscal a força de cargolar a impostos els catalans. Nosaltres defensem no caragolar més, sinó arrencar i treure molts més diners de Madrid per posar-los al servei de la gent", ha expressat.

A parer seu, el model de Junts és el d'apostar per una fiscalitat justa per tenir major activitat econòmica i poder repartir millor els recursos per a l'estat del benestar, fet que ha contraposat al "model que desnacionaliza Catalunya i ignora les possibilitats i potencialitat del territori", que segons ell representa el PSC.

MULTIRREINCIDÈNCIA

Turull ha demanat també "tornar a posar en valor l'accés a la propietat", especialment entre els joves, davant de les dificultats per adquirir habitatges en propietat, per la qual cosa ha considerat necessari proposar mesures conjuntament amb el sector sense amenaçar ni penalitzar, en paraules seves.

També ha sostingut que el seu partit "ha tingut el coratge d'obrir debats que ningú no gosava" obrir relacionats amb la multirreincidència o les ocupacions delincuencials.

"Ens van dir de tot quan els alcaldes de Junts van alçar la veu per dir prou a la multireincidència, prou a la inseguretat i prou a les màfies que ocupen pisos i se'n aprofiten de persones i famílies en situació vulnerable. Prou impunitat", ha afirmat.

ABELLA I FÀBREGA

Per la seva banda, Abella ha acusat al Govern de "deixadesa de funcions total" fora de Barcelona i la seva àrea metropolitana, i ha reivindicat que el seu partit defensa al Parlament mesurades per al Pirineu.

En la mateixa línia s'ha pronunciat Fàbrega: "Davant la manca de lideratge d'Illa i del PSC al país i a La Seu, Junts treballem per defensar projectes cabdals pel territori. Avui tornem a tenir un helicòpter del SEM al Pirineu gràcies a Junts", ha assegurat.