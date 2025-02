Turull (Junts) insta el PSOE a triar entre els seus "dos discursos" a Suïssa i a Madrid

BARCELONA 1 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat el PSOE a triar entre els seus "dos discursos" diferents a Ginebra (Suïssa) i a Madrid, i ha advertit que, en el segon cas, els juntaires no són el soci que busquen els socialistes, apunta.

"Tenim la constància que hi ha dos discursos, i per això la qüestió de confiança. Volem saber quin dels dos discursos val. Si és el de Suïssa, tot i que és molt difícil, provem-ho", ha assegurat Turull en una entrevista aquest dissabte a 'El Món', recollida per Europa Press.

Turull ha remarcat que dir que no hi ha un conflicte polític a Catalunya és "una esmena a la totalitat a l'acord de Brussel·les" que van pactar tots dos partits abans de la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez.

Sobre el decret òmnibus, Turull ha dit que Junts ha aconseguit modificar el decret, en les seves paraules, i que no es barregin assumptes socials amb àmbits que no ho són: "Moltes coses que anaven en el decret que podien ser una invasió competencial ara queden per a un decret posterior, una negociació posterior".

Així mateix, el secretari general ha opinat que una qüestió de confiança a Sánchez serviria per constatar si el president té la confiança del Congrés o no la té: "Algú amb conviccions democràtiques, si no té el parlament a favor, ha de prendre una decisió que crec que no té gaire opcions".

Per Turull, valdrà la pena continuar negociant amb el PSOE si es compleixen els acords que estan pendents i si Sánchez "confirma que hi ha un conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, que no ve de l'1 d'octubre del 2017, sinó que ve del 1714, que és el que diu l'acord de Brussel·les, i que cal trobar una solució".