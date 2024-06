Turull insta Illa a presentar-se "primer" a la investidura si creu que reuneix els suports

"Preferim anar a la investidura quan veiem que tenim possibilitats"

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat el primer secretari del PSC i candidat socialista a presidir la Generalitat, Salvador Illa, a presentar-se primer a la investidura si creu que té prou suports: "Com el senyor Illa diu que té tants suports, que hi vagi ell primer".

En una entrevista aquest dimarts a TV3 recollida per Europa Press, Turull ha demanat a Illa que si no aconsegueix ser investit, "que ho deixi estar", i ha assegurat que Junts s'estima més anar a la investidura quan tinguin possibilitats de prosperar.

"Nosaltres preferim anar a la investidura quan veiem que tenim possibilitats de poder-ho aconseguir, n'hi ha d'altres que diuen que ho tenen molt clar, que hi vagin", ha insistit Turull, i ha explicat que el nou president del Parlament, Josep Rull (Junts), encetarà una ronda de contactes amb els grups parlamentaris per veure qui té suports per anar a una investidura.

El dirigent de Junts ha assegurat que Illa "tampoc no té els vots" per ser investit, i ha sostingut que si algú es va quedar només en l'elecció de la presidència del Parlament aquest dilluns, va ser Salvador Illa.

GOVERN INDEPENDENTISTA

Ha explicat que des d'aquest dimarts començaran les negociacions amb ERC per a la investidura, ja que fins ara s'havien centrat en la negociació de la presidència del Parlament i la Mesa de la cambra catalana.

"Buscarem tots els que comparteixin aquest full de ruta del moviment independentista. Si volem avançar, el que ens porta a retrocedir és que Illa sigui president", ha subratllat Turull, que ha afegit que també parlaran amb la CUP i que buscaran formar un govern independentista.

Preguntat per si es veu tornant a governar amb ERC, ha respost: "No hi tenim cap problema", i ha assegurat que la llei d'amnistia facilita l'entesa entre les forces independentistes.