Turull (Junts) insta Illa a deixar les "perdigonades" contra els aranzels i aprovi Pressupostos

BARCELONA 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat al president de la Generalitat, Salvador Illa, a deixar les "perdigonades" contra els aranzels dels EUA i treballi per aprovar uns Pressupostos.

Ho ha dit en declaracions als mitjans aquest divendres en un acte d'homenatge del partit a l'exsenador juntaire Josep Lluís Cleries a Vallirana (Barcelona), al que també han acudit el president del Parlament, Josep Rull, i els expresidents de la Generalitat Jordi Pujol i Artur Mas.

El dirigent de Junts ha insistit que uns comptes són la "eina més útil" per combatre els efectes de la política aranzelària del president nord-americà, Donald Trump, envers les empreses catalanes.

"El poder al preu que sigui té les seves males conseqüències", ha advertit, a més de recordar que els socialistes no han estat capaços ni de treure endavant pressupostos per la Generalitat ni per a Barcelona.

Turull, així com la resta d'intervinents, ha enaltit la figura de Cleries sense el qual, ha assegurat, no es pot entendre la història de Junts per Catalunya, i al que també ha animat a seguir compartint la seva "experiència i el seu saber fer per poder arribar més i millor a tantísima gent".