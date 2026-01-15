Turull (Junts) insisteix a ERC en un front comú pel concert: "No posarem condicions"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Revela que els republicans sabien quina era la posició de Junts abans d'anunciar l'acord
BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit a demanar aquest dijous a ERC un front comú per aconseguir el concert econòmic: "Parlarem amb qui calgui, no posarem condicions però volem que ens uneixi aquest objectiu. Crec que d'alguna manera serà possible".
En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha reclamat als republicans aprofitar la "feblesa" del Govern central i el tràmit parlamentari per aconseguir el concert, model que han votat conjuntament al Parlament en reiterades ocasions, ha dit.
Així, ha cridat a aguantar i no negociar des de la resignació: "Podem ser 14 diputats, en comptes de 7 i que cadascú vagi a la seva".
Tot i que assegura desconèixer si hi ha data d'una possible reunió entre l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, Turull ha assegurat que estan disposats a parlar i que el contrari seria "incoherent".
"La supervivència de Pedro Sánchez no pot anar a costa de la supervivència de Catalunya", ha sostingut per argumentar el rebuig de Junts a donar suport al nou finançament, que ha demanat enfocar aquesta qüestió amb perspectiva i ulleres generacionals.
També ha revelat que ERC els va informar de l'estat de les negociacions abans de l'anunci de l'acord, i que ja aleshores els van traslladar que el contingut de l'acord no responia "a les expectatives" del que els republicans havien pactat amb els socialistes.
"Se'ns diu que estan negociant. I nosaltres els vam dir que hi havia aquesta possibilitat de fer força amb els 14 diputats, però resulta que, potser, en aquell moment ja ho tenien tancat", ha resolt.
FLA
A més a més, ha negat que hagin canviat d'opinió sobre el sentit del vot de Junts quan la condonació del deute generat pel Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) arribi al Congrés.
Sí que ha avisat el PSOE, ha explicat Turull, que s'hi oposaran si inclouen aquesta qüestió "enmig d'una llei òmnibus", a més d'exposar que els consta que s'estava disposat a condonar un marge molt més alt del que finalment es va acordar.
"I si nosaltres aquí podem tenir algun element de millora, de més condonació, perquè és la perversió més gran en el tema del FLA, ho intentarem. I després d'això, decidirem el nostre sentit del vot", ha resolt.