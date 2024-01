Turull (Junts) insisteix amb el referèndum: "Si l'Estat s'hi nega en rodó, colorín colorado"

Explica que ja tenen data per celebrar una altra reunió amb el PSOE aquest gener a l'estranger



BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit aquest dilluns en la necessitat de celebrar un referèndum sobre la independència de Catalunya, i ha afegit: "Si l'Estat s'hi nega en rodó, colorín colorado".

Així ho ha manifestat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press després que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que "ningú no pot assegurar que no hi haurà un referèndum o indults als presos d'ETA" en una entrevista a 'ABC'.

Segons Turull, Junts són els primers a assegurar que hi haurà un referèndum: "Si no n'hi ha, ho haurem intentat. L'única cosa que pot treure legitimitat al referèndum de l'1-O i a la DUI és un referèndum vinculant i pactat amb l'Estat".

"Per a això estem, i farem el millor perquè això surti bé", ha afegit Turull, després de deixar clar que estan oberts a pactar-lo per la via en la qual totes dues parts es posin d'acord.

També ha explicat que ja tenen una data per trobar-se novament amb el PSOE aquest gener, sobre la qual ha demanat discreció, i en la qual abordaran els assumptes previstos en aquest marc: el referèndum i el finançament de Catalunya.