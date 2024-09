Turull (Junts): Franco no va poder "aixafar la nació" ni ho faran Felip VI o un jutge

Assegura que "hi ha molts il·lusos que ja donen per enterrada" la causa independentista

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que "ni els comtes Duc d'Olivares ni els Felip V ni els Primo de Rivera ni els Franco van poder aixafar la nació. No ho farà Felip VI, no ho faran els 'llarenas', no ho faran els 'marchenas'", en al·lusió als jutges Pablo Llarena i Manuel Marchena.

"No ho faran fins i tot aquells que tenen més vocació de delegat del Govern central que de president de Catalunya i que volen adormir les institucions pròpies de Catalunya", ha dit aquest dimecres en unes declaracions a periodistes just abans de la manifestació convocada a Barcelona per les entitats independentistes per la Diada.

Turull ha afirmat que "hi ha molts il·lusos que ja donen per enterrada" la causa independentista i ha afegit que Junts està més convençut que mai dels seus objectius, i convida la gent a tenir esperança i a incrementar el compromís.

"Avui no va de partits. Avui va de ciutadans, avui va de persones, avui va de la força de la gent, aquella força que ens va fer guanyar en un Estat malgrat tanta repressió", ha afegit al costat d'altres membres del partit, com la presidenta, Laura Borràs, i el president del grup del Parlament, Albert Batet.

PRIORITZAR LA INDEPENDÈNCIA

En aquest sentit, ha apostat per l'autoexigència per refer la unitat independentista i prioritzar la independència: "Ens hem de posar d'acord amb aquest full de ruta nou que hem de fer davant el que ha passat".

"L'Estat espanyol està vivint una regressió democràtica increïble: no només el cop de toga que han fet a l'Estat els jutges; també estem veient alguns dirigents polítics per qui els parlaments són una molèstia", ha criticat.

Respecte al president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, i les seves paraules sobre Aliança Catalana, Turull ha assegurat que el que va dir va ser "que qualsevol persona independentista és benvinguda" i que, per tant, ho respecta.

"El compromís de Lluís Llach per la democràcia, per la llibertat i per Catalunya és absolutament innegable", ha defensat.