Turull (Junts) exigeix al TC "tots els mecanismes" perquè el Suprem apliqui l'amnistia

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha exigit aquest dijous al Tribunal Constitucional (TC) que "posi en marxa tots els mecanismes dels quals disposa, els coercitius inclosos" perquè el Tribunal Suprem, i altres tribunals, apliquin la llei d'amnistia a tots els afectats.

En una roda de premsa a la seu de Junts després de l'aval aquest dijous del TC a la norma, ha justificat la petició perquè, tot i que creu que la possibilitat de condemnar alguns jutges i magistrats per prevaricació és més a prop, podria passar que la sentència no tingués "cap efecte pràctic immediat".

Turull ha definit l'amnistia com una "esmena a la totalitat a la repressió de l'Estat espanyol durant un període determinat" i ha assegurat que es tracta d'una conquesta de l'independentisme en general i de Junts en particular, en les seves paraules.

FISCALIA O MULTES

Preguntat per quins mecanismes té el TC perquè els tribunals apliquin la norma, ha afirmat que ho pot fer mitjançant denúncies de la Fiscalia del TC, o mecanismes que assegura que es van aplicar contra alguns independentistes, com ara multes econòmiques.

"Tots recordareu que, per exemple, la gent que es va nomenar membre de la sindicatura electoral, va rebre notificacions del Tribunal Constitucional que deien: 12.000 euros per cada dia que no compleixes el que t'hem demanat, de deixar de ser membre de la sindicatura", ha dit, en relació amb el cas dels membres de la sindicatura electoral de l'1 d'octubre.

Segons ell, aquests mecanismes coercitius dels quals disposa el TC els va habilitar el PP quan va governar en una "estratègia de la repressió desbocada contra els independentistes".

També ha sostingut que Junts està acudint "a tots els estaments judicials" perquè es compleixi, i que espera rebre justícia en majúscules a les institucions europees, en les seves paraules.

"NO RESOL EL CONFLICTE"

A parer seu, l'amnistia "no resol el conflicte polític, ni resol cap crisi ni gira full d'absolutament res" perquè el conflicte polític es basa en com fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre.

En aquest sentit, ha recordat que l'acord per a la investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE i Junts recull que "hi ha un conflicte polític des del 1714" i que pretén solucionar-lo.

També ha afirmat que l'amnistia és una conquesta de l'independentisme perquè "ni el PP, ni el PSOE, ni molt particularment el president Illa la volien" i que va ser textualment una victòria contra la voluntat de molts.

"REBEL·LIÓ" DELS ESTAMENTS JUDICIALS

Per Turull, l'amnistia no soluciona el fet que la repressió de l'Estat espanyol encara persisteix: "Persisteix en forma de tribunals i jutges que es neguen a aplicar la llei d'amnistia, persisteix en forma d'infiltrats, persisteix en forma d'espionatge, persisteix en forma de policia patriòtica, persisteix en forma de clavegueres de l'Estat".

Ha considerat a més que la seva aplicació no ha estat plena per culpa de la "rebel·lió de determinats estaments judicials" contra el poder legislatiu, i ha assegurat que, tot i que queda gent a la qual no se li ha aplicat, ha beneficiat més independentistes que policies.

RETORN DE PUIGDEMONT

Sobre un possible retorn de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dit que és la seva defensa la que ha de prendre les pròximes decisions, i ha afegit que en un "estat de dret ple" ja podria tornar.

"En un estat de dret ple, normal, el president, el conseller Comín i el conseller Puig haurien de poder tornar aquesta tarda perquè algú ja retiraria les ordres de crida i cerca. En un estat de dret normal. Però som a Espanya, per ara. Per això és un estat del qual volem deixar de formar part", ha expressat.

Preguntat per si l'aplicació en el seu cas particular podria implicar que es presentés en una llista en unes futures eleccions al Parlament, ha respost: "El meu compromís amb la independència de Catalunya no depèn, afortunadament, ni de Llarenas ni de Marchenas. I no necessito un càrrec públic per dedicar-me a aquest objectiu".