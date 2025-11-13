Turull (Junts) exigeix al TC resoldre els recursos pendents després de l'aval de l'advocat general del TJUE

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha exigit aquest dijous al Tribunal Constitucional (TC) que resolgui els recursos pendents que té sobre l'amnistia després que l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) hagi avalat el gruix de la norma.
"Esperem que el TC prengui nota d'aquest informe tan clar i nítid de l'advocat general del TJUE perquè resolgui tots els recursos en el mateix sentit i que, per tant, l'aplicació de la llei d'amnistia sigui efectiva per a totes les persones que encara estan pendents d'això", ha reclamat en una roda de premsa.
A més d'assegurar que la posició de l'advocat general del TJUE suposa "un petit pas processal, però un gran pas per al retorn dels exiliats", ha demanat als jutges que es resisteixen a aplicar la norma, entre els quals ha citat Pablo Llarena, que aparquin les excuses i n'accelerin l'aplicació efectiva.
AMB EL PSOE
Sense voler especular sobre un possible calendari de retorn del líder de Junts, Carles Puigdemont, Turull ha insistit a demanar "contundència" al TC i ha deixat clar que la posició de l'advocat general del TJUE no modifica gens la decisió que Junts va prendre de trencar relacions amb el PSOE.
"Nosaltres per la llei d'amnistia vam votar una investidura, i quan votes una llei és perquè s'apliqui. I l'acord de Brussel·les deia això, hi haurà llei d'amnistia, votarem investidura i que l'estabilitat de la legislatura aniria en funció dels avenços", ha ressaltat.
També ha aprofitat per destacar que Junts es va plantar amb el primer redactat de la norma amb la mirada posada a Europa malgrat les crítiques que van rebre, amb la qual cosa "aguantar la posició dona resultats", ha reivindicat.
Així, considera que la posició de l'advocat general del TJUE suposa una bona notícia per a molts, però no per a d'altres com jutges, partits com el PP i Vox, i entitats i fundacions com la FAES i Societat Civil Catalana que van treballar per "dilatar" la llei.